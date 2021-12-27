被揸槍射爆　張敬軒想除Tyson衫洩忿

張敬軒「The Next 20 Hins Live in Hong Kong」演唱會於26號「Boxing Day」舉行第4場，請來Tyson Yoshi任嘉賓。他介紹首位嘉賓時話：「訪問佢時激嬲我，竟然同我講，細細個就聽你個首《孤單公園》。之後我膽粗粗問佢嚟做嘉賓好唔好？」歌迷估中Tyson，而Tyson揸玩具槍出現，一上台就斗膽向軒仔發射，軒仔搶槍想報仇，可惜因唔識開槍而復仇失敗。

軒仔在台上飲由Tyson做代言的樽裝水，又話：「為咗你，我特登去買呢個牌子嘅水飲吓，我係香港咁耐，未見過有個裸男賣廣告，今日Boxing Day…，你着件T上來，係咪準備畀我拆禮物呀！」觀眾起哄叫Tyson除衫，Tyson拉軒仔外套上的結：「你似拆禮物多啲喎....」又搞笑指其代言的水沒有豐胸作用，大家不會誤解。軒仔問Tyson幾歲鍾意他，Tyson驚驚青青答：「中...中..中學。小學嗰陣你未入行 .....」軒仔大感滿意：「嗯！講得好有前途！」聽見Tyson說「多謝大佬」，又話：「你講咩話？好啦，咁我收你做𡃁」。

Tyson狂讚軒仔首《孤單公園》「勁到冇人有」：「我以前諗，如果要做廣東歌，一定係《孤單公園》咁，當我知呢首歌係你有份編曲時，嘩，我簡直對你尊敬直線上升！」軒仔笑住多謝再交台給Tyson前又笑住話：「前嗰幾晚你個『正印』嚟咗，今晚輪到你施盡混身解數！」Tyson即向觀眾揮手自認是「今晚嘅廁所位」。他續說：「有人話我『正印』係林家謙，嗰晚我諗，我上台唱咩好，我女朋友即冷笑一聲，咁我惟有唱《Christy》啦！」