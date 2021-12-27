美酒佳餚　打造高質搭配菜單

吃飯時喝杯酒，似乎已成為香港人日常飲食習慣，和朋友吃飯除了開一整瓶酒分享，也可由專人配搭的Wine Pairing，無論是醇厚的威士忌又或清爽的香檳，都可以配搭不同的菜式，讓食客加深品味過程。

威士忌拼配創意菜

威士忌的熱潮持續不退，拼配的菜式愈來愈廣泛，於2022年1月5日至8日，Johnnie Walker Blue Label和Fireside政總廚Miguel Gallo、客席大廚Christopher Ho合作，推出6道菜威士忌搭配晚餐餐單，2位大廚設計的菜式會結合中式和西班牙風，加上獨特的直火料理手法炮製，配不同年份及品牌的威士忌，如Blue label配藍斑蝦、烤蝦子、四川花椒，帶子、魚子醬、海帶和青葱配陳18 年威士忌，乾式熟成石蚌加普寧豆醬，鹹香味道和陳18年威士忌拼配，主菜威士忌熟成西班牙牛柳配本地黃牛牛尾及牛舌配陳24年的佳釀，風味醇厚，就連甜品都拼配了威士忌，客人能充分感受到箇中滋味。

香檳配中菜

泡沫細膩的香檳多數作餐前酒或配生蠔、海鮮，配中菜又如何？由現時至2022年2月28日，翠亨邨和法國香檳品牌Maison Mumm合作，推出Maison Mumm RSRV香檳配對晚宴，5道菜套餐包括有蜜汁叉燒拼海蜇、黑魚子香芒貴妃蝦球及醬燒牛肋排等，配上1瓶Maison Mumm RSRV Cuvée 4.5香檳，酒體的水果、蜂蜜及香草的氣息，能令菜式錦上添花。於指定網站預訂，可享免加一及茗茶收費，價錢算親民。