新城勁爆︱鍾雨璇腳軟被抬走　炎明熹姚焯菲拎新人獎

《新城勁爆頒獎禮2021》今晚（27日）舉行，前兩年因疫情未能舉行大型頒獎禮，今年終可舉行實體大型頒獎禮。一開始眾歌手出場打頭陣，其中人氣男團MIRROR、許廷鏗、菊梓喬、鄭欣宜及馮允謙就企正第一行，惟突然出現問題，要擾攘一輪才能成功影到大合照，原來歌手鍾雨璇上台時，腳軟頭暈倒地，一度走光，最後被陳展鵬和吳浩康等人抬走。

其實鍾雨璇今午出席活動時已經不舒服，未知她是否因所穿的大褸太厚太焗所致。事後工作人員指她返後台休息後，已返回台下繼續睇騷，強調她冇受傷冇入院外，更指她明天會繼續開工拍MV。

而頒獎禮頒發第一個獎項「勁爆新人」，由「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、ANSONBEAN、MIRROR成員Lokman（楊樂文）、力臻及麗英@小薯茄共6人奪得，而15歲的Chantel更是歷年新城頒獎禮得獎者中，最年青的一位。首次獲獎的Gigi多謝公司及工作人員後笑言：「如果唔記得多謝邊個，唔好介意，因為我真係唔記得咗。」而Chantel就以斜肩白色裙公主Look上陣，Lokman奪獎後粉絲尖叫，一班兄弟就在台下狂拍手。另外，女歌手中以泳兒以「窿窿衫」上陣，「肉感」十足最吸睛！