不斷更新︱MIRROR掃走新城頒獎禮幾多個獎？

紅爆組合MIRROR當然是今晚（27日）《新城勁爆頒獎禮2021》的焦點之一，獎項「勁爆人氣偶像」3個名額全由MIRROR一口氣「掃清」，分別由成員Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）及Ian（陳卓賢）奪得，全場粉絲瘋狂尖叫！

3人輪流發表得獎感言，都是多謝ViuTV及高層如魯庭暉及金廣城、MIRROR眾兄弟及粉絲等，其中Anson Lo說：「嚟緊2022年多謝監製Edward Chan繼續幫我，希望繼續出歌感染大家。」見兩位兄弟都有多謝MIRROR，AK即笑住補充說多謝番MIRROR。而Anson Lo和Ian分別獻唱《Megahit》及《搞不懂》時，更掀起全場高潮！

而MIRROR憑《BOSS》一曲奪得「勁爆歌曲」獎時，大批粉絲興奮得衝到台前，身為隊長的Lokman致謝時，說十分感激ViuTV高層、經理人及團隊：「多謝畀好多愛同任性我哋！」

至於Edan（呂爵安）奪得「勁爆我撐新人」獎，而姜濤就獲頒「勁爆我撐歌手」，姜濤得獎時更表現怕醜的笑說：「多謝新城、ViuTV、MIRROR，好緊張，希望以後繼續用作品說話，保持謙卑嘅心做好作品，多謝姜糖（粉絲暱稱）。」