四野無人　車廂搞搞震　

有架車真係好方便，AV業界資深人士神仙乙表示，有車仲可以玩車震添！日本AV界亦有唔少車震主題作品，從中可以睇到女優喺狹窄嘅車廂內發揮靈活床技同男優激戰，同時感受到佢哋冒住被人發現嘅嘅刺激感亦係重點啦！不過呢啲只係做戲，大家千祈咪有樣學樣呀！

不能自拔

喺JET映像出品嘅《考車牌之妻 4》中，人妻美谷朱里為咗方便返工，於是要求老公買車，同時佢亦積極去考車牌，仲搵咗教車師傅吉川先生指導，不過對方原來係鹹蟲，一上車就向阿妹毛手毛腳，但係朱里就當佢一時摸錯就此算數。點知吉川更加變本加厲，要求阿妹為佢提供口舌服務，而朱里知道吉川所教嘅學徒合格率極高，只好答應要求。自此之後，吉川唔再客氣，除咗要求玩車震外，仲帶埋阿妹返屋企Happy，然而朱里沉醉於同吉川激戰嘅快感當中，搞到不能自拔！

霸王司機

喺Kawaii推出嘅《遇上危險司機 女子大生之末路》入面，櫻萌子終於成功考到車牌，於是揸車由鄉下去到大城市行返轉。不過大城市道路繁忙，搞到佢好唔習慣，一個唔小心仲差少少撞到前面架貨車添！貨車司機嬲到截停萌子理論，仲話要告佢，萌子梗係驚到震啦，呢個時候司機突然捉咗阿妹上車嚟個霸王硬上弓，弱質纖纖嘅萌子冇能力反抗，惟有任人魚肉。而司機體力相當強功，同萌子激戰完一次又一次，阿妹只好被對方玩弄到肯放人為止，真係可憐！

日久生情

Madonna推出嘅《作為司機與夫人不貞的車程》，講述社長夫人北条麻妃雖然家境富裕成隻金絲雀咁，但係老公因為顧住做生意同應酬，唔好話上床，兩人連見面嘅時間都好少。而麻妃請咗個年輕司機太郎接送，而太郎對佢仲照顧周到又細心，不過就係咁樣出事喇！有一晚，麻妃一個人去會所飲悶酒，飲到醉醺醺後一上車就向太郎獻吻又獻身，面對咁有魅力嘅夫人，太郎亦抵受唔住同麻妃大玩車震！呢次之後，二人經常都因利成便，一驅車外出就搵地方激戰。

簡評

可能受到有關當局監管影響，家陣都好少會見到野戰AV作品，不過都仲有車震作品，帶大家嘅眼球帶來刺激。今次為大家介紹嘅3部車震作品中，本仙最鍾意美谷朱里主演嘅《考車牌之妻 4》，因為朱里扮演輕熟人妻入型入格，表情夠怕醜又羞澀，身材亦夠晒健美結實，二來作品有車震場面，又有人妻出軌劇情，單係睇教車師傅點樣勾引朱里玩車震已經夠過癮。