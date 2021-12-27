稱被騙簽3千萬保單　陳彥行爆喊：戶口差啲蒸發晒！

藝人陳彥行（行姐）今晚（27日）在無綫節目《東張西望》中現身說法，聲稱與媽媽被某大銀行的理財主管誤導，並在不知情下購買了6份保單，墮入總值3千萬元保單的風波中。行姐在節目中哭訴，聲言在有生之年，也要為75歲的媽媽取回公道！

行姐說事件在2018年發生，指當時媽媽對屋企附近的一間銀行任職的理財主管佘先生，投以百分之二百信任，對方更會每星期有三至四次到行姐媽媽的屋企吃飯，直到同年7月佘先生提議為行姐母母投資，但因年齡所限，要求行姐與媽媽開設聯名戶口。行姐說：「初時不以為意，以為佢同我媽媽已經傾好晒細節，我去銀行只係簽個名。因為我同媽媽財政獨立，所以都冇過問戶口嘅財政情況。去簽名嗰陣，佢（佘生）飛晒中間啲頁數，就叫我喺嗰度簽名。」

行姐指直到今年收到佘生離職的通知才揭發事件，驚覺媽媽戶口的存款幾乎被用盡，供款更達1300萬。她說：「媽媽個戶口差啲蒸發晒，佢差啲暈低。」行姐指佘先生隨後曾親自上門，到行姐媽媽的屋企道歉，亦在語音訊息中承認做得不好。行姐的親友又在語音訊息中問佘先生：「每張100萬，5張保單，仲要供3年咪仲要供1500萬？」佘生則多番表示對不起，聲稱希望能為她們申索。

最終行姐要自行向保險公司查詢，事件才「水落石出」：「近兩個月追查，先發現原來買咗6份保單，總共要供3000萬，點供呀？依家當中5份保單仲已經失效。佢製造啲假像，當咗我係百萬富翁！」