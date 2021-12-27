Ariana Marie四國混血　好色之徒

美國四仔界有唔少混血兒，憑住佢哋嘅高人氣，亦印證混血脫星零舍吸引嘅講法，其中就有呢位近年爆紅嘅Ariana Marie。話時話，大家從佢嘅樣貌，估唔估到佢擁有幾多個國家嘅血統呢？

偷睇四仔

從樣貌嚟睇，相信唔少人都會估佢肯定有南美洲嘅血統，不過只係估中咗四分之一咋！喺美國德州出生嘅佢，除咗擁有中南美洲國家波多黎各嘅血統外，仲擁有愛爾蘭、德國及比利時血統，換言之，雖然佢個樣好有南美女郎味道，但其實佢擁有更多嘅係歐洲血統，只可以話佢體內南美基因太強喇！

Ariana Marie表示自細喺一個幸福嘅家庭長大，喺父母及其他人眼中，佢係一個讀書成績優異嘅乖乖女，但原來佢有一個不為人知嘅秘密，就係最鍾意匿埋喺房偷睇四仔，更幻想自己跟男優交戰。2013年8月佢偷偷去到脫星事務所面試，憑住迷人嘅樣貌同身材而成功獲得取錄，以20歲之齡出道，並為著名成人網站PornPros演出佢處女作，喺片中展現青春魅力，不但令四仔迷眼前一亮，更為佢贏得更多嘅演出機會。

人氣大爆發

不過講到令佢真正人氣大爆發，係喺2013年為Red Light District演出嘅《I Bang Teens》，以及為Amateur Allure演出嘅《Amateur Introductions #5》，事關呢兩套作品不但銷量極佳，更喺AVN頒獎禮上獲得「最佳青春脫星」、「最佳新進脫星」及「最受四仔迷歡迎脫星」三項提名，足見實力強勁。

雖然佢出道冇耐就獲得佳績，但係阿妹話當時其實相當煩惱，原來父母一直反對佢拍四仔，亦因此而令佢同家人嘅關係轉差。不過隨住佢喺四仔界嘅發展愈嚟愈好，加上佢做過唔少慈善工作，父母先至慢慢接受到佢嘅事業。獲得家人嘅支持後，連好運氣都一齊來，2017年不但喺多個四仔頒獎禮上獲得超過20項提名，2018年嘅Nightmoves頒獎禮更終於獲得首個獎項，就係「最佳身材脫星獎」，自此佢便成為四仔獲獎名單嘅常客。

Profile

出生地：美國德州

身高：162cm

三圍：32C-23-34

Ariana Marie近期佢主打做潮流KOL，經常喺社交網分享時裝品味、衣着配搭等，有時仲會教埋化妝，相當專業，唔知佢將來引退之後，係咪會全職做潮流KOL呢？