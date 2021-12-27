新城勁爆︱張敬軒橫掃三獎成大贏家 得獎名單足本睇！

連日來在紅館開個唱的張敬軒，雖然未能出席今晚（27日）舉行的《新城勁爆頒獎禮2021》，但人冇到一樣有獎攞，大會預先頒發獎項給軒仔，並拍下頒獎短片。今年走勢凌厲的軒仔，一人獨吞三個大獎，成為新城大贏家，三個獎項分別是：「勁爆播放指數歌曲」《俏郎君》、「勁爆專輯」（The Brightest Darkness）、「勁爆年度歌手」。在片中軒仔說：「多謝新城、DJ、粉絲，特別多謝有份參與唱片製作嘅所有作曲填詞，多謝大家畀好作品我，我依家開演唱會，未能親身多謝，多謝粉絲同觀眾嘅鼓勵。」

「勁爆男歌手」獎，分別由馮允謙、Jer（柳應廷）@MIRROR及胡鴻鈞奪得，馮允謙感觸坦言：「10年前參加《超級巨聲》，之前有段時間冇出歌、消失咗，之後好彩加入寰亞，畀機會我繼續出碟，我曾經諗住放棄，覺得係咪冇人想聽我唱歌，嗰條路唔易行，後尾慢慢爬番上嚟，多謝每位畀力量我。」

至於胡鴻鈞則說：「第一次攞呢個獎，今年樂壇好熱鬧，好多新血，自己今年喺音樂好多嘗試，雖然都有質疑自己入行就嚟10年，試新嘢得唔得，但多謝大家叫我試吓先，唔得再算。」而跑贏MIRROR其他隊友奪得男歌手獎的Jer則說：「對比起大家，我入行唔係好耐，係好短時間，唔係好多首歌，好開心MIRROR得到大家支持，多謝公司畀好多創作空間我。」

至於「勁爆女歌手」就由泳兒、鄭欣宜及菊梓喬奪得，泳兒忍不住爆喊謂：「入行16年第一次拎女歌手獎，中間等待時間好長，等等吓忘記自己等咩，但好嘢需要耐心等待，同最好moment迎接最好嘅嘢。」菊梓喬坦言：「今年發生好多好多好事，想新一年做唔同音樂畀大家重新認識我。」欣宜攞獎時粉絲起哄，她不解笑言：「What？」場面搞笑，之後她謂：「衷心說一聲多謝，多謝大家咁多年睇住我，跌吓碰吓再企起。」

至於泳兒、鄭欣宜都另外奪得「勁爆歌曲」，而菊梓喬就奪「勁爆新媒體歌曲」，故三女同樣奪得兩個獎，而許靖韻、許廷鏗、林家謙、胡鴻鈞、馮允謙、C AllStar都奪兩獎。

《新城勁爆頒獎禮 2021》得獎名單

勁爆歌曲：佛系人生(許廷鏗)

勁爆歌曲：荊棘海(泳兒)

勁爆歌曲：I’m Sorry(許靖韻)

勁爆歌曲：先哭為敬(鄭欣宜)

勁爆歌曲：思念即地獄(馮允謙)

勁爆歌曲：留下來的人(C AllStar)

勁爆歌曲：BOSS (MIRROR)

勁爆歌曲：100歲備忘錄(石詠莉)

勁爆歌曲：時光倒流一句話(林家謙)

勁爆歌曲：今天不營業(胡鴻鈞)

勁爆播放指數歌曲：俏郎君(張敬軒)

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：許廷鏗

勁爆我撐新人：呂爵安

勁爆我撐歌手：姜濤

勁爆我撐歌曲：十倍速(吳浩康)

勁爆我撐歌曲：零歲(陳展鵬)

勁爆我撐歌曲：火和火柴(吳若希)

勁爆人氣偶像：江𤒹生 / 盧瀚霆 / 陳卓賢

勁爆國語力歌曲：倔強(谷婭溦)

勁爆作曲：多喝水(Howie@Dear Jane)

勁爆填詞：荊棘海(周耀輝)

勁爆編曲：我的故事(Allan Lau)

勁爆監製：先哭為敬(舒文)

勁爆專輯：The Brightest Darkness(張敬軒)

勁爆音樂製作：人類世(簡敬慈)

勁爆男歌手：馮允謙 / 柳應廷 / 胡鴻鈞

勁爆女歌手：泳兒 / 鄭欣宜 / 菊梓喬

勁爆樂隊：ToNick

勁爆組合：C AllStar / ERROR / MIRROR

勁爆突破歌手：施匡翹

勁爆新媒體歌曲：差一些什麼?(李靖筠)

勁爆新媒體歌曲：我會害怕(菊梓喬)

勁爆新媒體歌曲：多喝水(鄭融)

勁爆合唱歌：都市~Lonely Night~(Delta T/楊雅餘)

勁爆改編歌曲：愛的故事[上集](艾妮)

勁爆改編歌曲：我的故事(露雲娜)

勁爆改編歌曲：畫出彩虹(歐信希)

勁爆唱作人：許靖韻 / 林家謙

勁爆躍進歌手：曾樂彤 / 黃淑蔓 / 王君馨 / 龔柯允 / 謝高晉

勁爆新人：力臻 / ANSONBEAN / 楊樂文 / 麗英@小薯茄 / 姚焯菲 / 炎明熹

勁爆獨立音樂人：張進翹 / 馬敬恆 / 應智越