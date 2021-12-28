【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月廿五庚戌金開日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、拜師

忌：飾牆、補塞、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

金牛座

與人溝通忌自說自話，須顧及對方的感受。

雙子座

容易帶着情緒工作，待人接物不宜太計較。

巨蟹座

財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

獅子座

做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

處女座

話頭醒尾，毋須旁人提醒已能完成手上工作。

天秤座

迎來倒霉的一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

天蠍座

不要多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

人馬座

無論做甚麼事都遭人挑剔，心情不爽到極點！

山羊座

有些事難獨力處理，最好找人幫你一起解決。

水瓶座

歡樂時光過得特別快，要收拾心情工作了。

雙魚座

生活無憂，但要管好自己的財物，提防被盜。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）鼠 是非多

鼠

整體運下滑，勿多管閒事，易惹事生非。

牛

健康是財富，要多多保重，早睡勿熬夜。

虎

心情暢快，遇上棘手問題也能應付自如。

兔

渾身正能量，工作獲佳績，上位有希望。

龍

是日沖煞，應酬要適可而止，保重身體。

蛇

財運旺，建議行善積福，切忌高調炫耀。

馬

貴人助力強，有利傾生意，成事機會高。

羊

出門易遇上意外，駕駛人士要提高警覺。

猴

職場上迎來好消息，有大展拳腳的機會。

雞

頭腦精明，學生哥趁機溫習，事半功倍。

狗

求財忌大貪，物欲要控制，知足常樂！

豬

運氣強，信心足，付出與收入成正比。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022年風水布局（一）

星斗轉移，每年的風水星數也會變動，如能配合得宜，作出相關布局，除了可提升運勢，更能逢凶化吉，令自己的運勢得以穩固。

三碧蚩尤星在正東方，這是一粒是非爭拗的星曜，輕則口舌，嚴重會引起官非，而且更會令大家破財，化解方法是放些紅色裝飾物，例如紅燈、九條紅椒等等去減弱這凶星的力量。

四綠文昌星在東南方，這是一粒代表學業、文法、進修有關的星曜，如果想子女讀書精靈、考試成功，又或提升個人名氣，可以放4個九層高的綠色文昌塔，又或4支富貴竹，去催旺這個位置。

九紫吉星到正南方，這粒星代表喜慶，也代表結婚、生仔等開心快樂的事情，亦是未來生氣星，具有財氣的力量，如果想全年都喜氣洋洋，可在這位置放些紅綠色的植物，例如紅掌花、劍蘭等便可以。

二黑病符在西南，這位置充滿病氣，尤其是在門口、窗口、床頭、爐灶等位置，就特別需要加倍注意，因為我們吸入或食入的，便是病氣，它會引起身體上的大小毛病，化解方法是放銅葫蘆或銅飾物，把這病氣除去。