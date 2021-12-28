壓力爆煲︱暴飲暴食兼喪喊　陳曉華暴脹10KG

前港姐冠軍陳曉華年終突有感卸下「包袱」，搣甩驚青、保守性格變成「膽生毛」，免在人生中再留下遺憾。繼而重提早前忽然「發脹」10KG，她自爆當時除了暴飲暴食更有喪喊，壞情緒一發不可收拾！

陳曉華入行3年、接拍第4套劇集《異搜店》便已「升呢」擔正做女一，感恩得到難能可貴機會，與此同時回想起約一年前的拍攝，她自言無論於心態、拍攝上的習慣都改變許多︰「以前係個幾驚青嘅女仔，咩都好擔心、怕失敗，但過咗呢套劇、沉澱咗一年，唔再驚做錯事，反而想試多啲，因為睇番播出，好後悔當時冇做得更好，例如女主角係個好陽光嘅人，應該要再熱情啲，之後喊戲嘅層次又未算做得好，想做到90分，但依家得50分。」

也許開始經營個人頻道是其轉捩點，近半年的拍片生涯令她學懂跟自己溝通︰「只有試新嘢先至會有一啲可能性嘅出現，所以每當有質疑嘅時候，都會反問自己『你唔係想後悔呀？』希望大家可以見到我有進步。」又指好執着要做得好過處女劇《迷網》，憶述當年負評連連，雖然之後演《七公主》有明顯進步，但她仍覺得未夠︰「只係大家對我嘅包容好大。」

提到早排暴脹10KG，她解釋是關情緒及壓力事，搞到上鏡時肥、時瘦兼水腫︰「無論做咩事都覺得自己做得唔好，唔係外界畀我嘅壓力，而係自我要求高唔識得去解決、面對，咩都食嘢先、喊咗先。」會否因而擔心患上抑鬱？她即否認︰「以前做護士有去精神病房實習，所謂嘅情緒病，其實唔可以講話係種病，而係每個人都有難關，只係容易定難渡過，係我好好彩，今年搵到個方法去處理情緒，又冇覺得特別驚，不過突然脹咗10KG都真係可大可小，嚇到我要即刻減。」續自幽一默笑說體重飄忽或許有另類優勢︰「幾啱拍由肥變瘦嘅角色，好似胡杏兒《肥田囍事》咁，減肥係好辛苦，但我願意㗎！」