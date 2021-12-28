4大食家︱男星難戒偷食癮　陶喆許志安係嫌疑人？

色字頭上一把刀，歷年來捲入桃色風波的男星，一個接一個，聲稱曾拍得王力宏召妓的台灣「資深狗仔」葛斯齊日前爆料，指有一位男星雖然衰過，但仍然改不掉「偷吃」習慣，指該位「食完再食」的男星，是陶喆、吳亦凡、許志安及羅志祥四人中其中一個！

日前葛斯齊現身台灣節目《娛樂我最威》，和主持談到男星偷食的醜聞，當中包括2015年人夫陶喆偷食「最強小三」楊子晴、2019年車廂偷食黃心穎的許志安、去年被女友周揚青踢爆愛玩「多人運動」的「小豬」羅志祥、以及今年涉嫌強姦被拘捕的吳亦凡。葛斯齊指偷食行為是「一時之間很難改掉這種習性，頂多就是能控制」外，他更指以上四人中，其中一個仍然「偷食」：「仍然有人一犯再犯，正在犯！就是這四個人其中一個！」網民猜猜猜，由於小豬現在是單身，所以不算是偷食，而吳亦凡身在看守所中，想「食」都冇得「食」，有網民話：「那麼是陶、許二選一？」

至節目尾聲，他依然「拉鏈嘴」拒絕透露該位「食完再食」的男星是誰。不過，他卻爆多一單料，指有一對形象甚佳的星級夫婦，其實婚姻早已出現問題，但未有道明身份，只提供三大貼士，男星婚前愛玩「多人運動」、男星曾在內地發展、女方在內地發展不錯，還拍了「XX劇」。「XX劇」是節目組怕貼士太明顯，所以「消音」以「XX」來代替。