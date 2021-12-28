東方日報C2：張敬軒擸3獎成《勁爆》大贏家

本年度樂壇第一張成績表正式派發，歌王張敬軒跟人氣男團MIRROR在頒獎禮上較量，雖然軒仔未有現身，依然連奪3大獎成大贏家，電台惟有靠全晚焦點MIRROR成員撐場，上台攞獎達9次。

《新城勁爆頒獎禮2021》昨晚假灣仔會展舉行，半百歌手盛裝出席，全晚頒發共62個獎項。新城早前跟香港音像聯盟（HKRIA）就版稅問題達成續約共識，環球、華納及Sony Music（簡稱「三大」）唱片公司的音樂作品終「解凍」，可於新城電台播放，但只得2個月時間計數較為蝕底，故昨晚三大唱片並未派歌手出席，僅得華納旗下樂隊Dear Jane 成員Howie亮相，以音樂人身份奪「勁爆作曲」。

預先錄影致謝

頒獎禮舉行之際，張敬軒因在紅館開騷而未能出席，但依然獲電台厚愛，早已憑歌曲《俏郎君》率先奪「勁爆播放指數歌曲」，更連奪「勁爆年度歌手」及「勁爆專輯」，成為頒獎禮大贏家，軒仔預先錄影得獎致謝片段，答謝電台對其支持。

被軒仔力壓的男團MIRROR，憑《BOSS》奪得「十大勁爆歌曲」及「勁爆組合」，他們人多勢眾，強勁的人氣成功搶獎！人氣王姜濤奪「勁爆我撐歌手」，Edan 獲頒「勁爆我撐新人」，而Anson Kong、Anson Lo及Ian同奪「勁爆人氣偶像」，柳應廷更與馮允謙、胡鴻鈞齊奪「勁爆男歌手」，隊長Lokman則在「勁爆新人」分到一杯羹。

泳兒奪「勁爆女歌手」

女歌手方面，身在內地的天后容祖兒及謝安琪均缺席，由菊梓喬（Hana）、鄭欣宜及泳兒奪得「勁爆女歌手」，她們跟許靖韻各奪2個獎，打成平手。今年以獨立歌手姿態爭獎的許廷鏗跟「不和」的胡鴻鈞、唱作人林家謙及組合C AllStar同樣有兩獎在手；「聲夢」新人王炎明熹與姚焯菲齊齊開齋，各自首奪樂壇第一個新人獎。雖然《勁爆》頒獎禮轉播權交由ViuTV負責，但依然獲無綫支持，除了Hana外，吳若希、陳展鵬及谷婭溦都有出席拎獎。期間，欣宜表演完音樂劇後跣腳向後跌，坐在台上，幸未有受傷。

其他「分豬肉獎」還有剛宣布離開無綫外闖的王君馨，與曾樂彤、黃淑蔓、龔柯允、謝高晉齊齊獲頒「勁爆躍進歌手」；為新城主持節目的施匡翹奪得「勁爆突破歌手」；資深歌手露雲娜、歐信希分別憑《我的故事》及《畫出彩虹》奪得「勁爆改編歌曲」，皆大歡喜。

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