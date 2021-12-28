Irene韓國「金草莓電影節」稱后　燦烈封爛片王

韓國不少偶像歌手也唱而優則演，卻經常被轟演技不濟。近日由電影界人士評審的「第5屆金草莓電影節」公布結果，燦烈與Irene各自以高票數分膺冠、亞軍。

去年驚爆偷食醜聞的燦烈，於今年3月入伍洗底前，仍不忘宣傳首部擔正電影《The Box》。片中他扮演擁有音樂才華卻有社交恐懼症的男主角，最終獲音樂製作人的賞識，踏上充滿青春與夢想的音樂之旅。而Irene於去年爆出耍大牌風波後，其處女片《Double Patty》如期於今年初上映，內容講述立志成為新聞主播的她，為夢想而努力的成長故事。

雖然燦烈過往曾在型男玄彬孭飛韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》中，飾演女主角朴信惠的胞弟，表現不過不失，但今次首度挑戰電影隨即「見真章」，遭評審勁彈演技尷尬，認為他還是專注唱歌就好，又表示：「再次認證唔可以單憑人氣就搵偶像歌手擔正電影！」

同樣首度進軍大銀幕的Irene除了被揶揄於戲中表現十足拍MV一樣，亦有評審指她演技差強人意，難怪感情演繹，表現令人失望，又狂踩她拍攝片中在餐廳打工的場面，卻十足「千金體驗打工」一樣毫無說服力，但唯一可取之處便是她生得靚女。

至於排在爛片演員榜第3位的女團Berry Good前成員祚弦，遭評審質問為何拍戲前不惡補演技，她今年參演的韓片《龍樓閣：非正常城市》更當選年度爛片之冠。