《續命梟雄》導演Jean-Marc Vallée離世　慧絲：心碎了

曾執導《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）的加拿大導演Jean-Marc Vallée前日（26日）早上在加拿大魁北克市外的寓所被發現身亡，終年58歲。據知他的死因是心臟病發。

Jean-Marc出生於魁北克，80年代開始執導MV及短片，1995年執導首部法語電影《Liste noire》，2009年執導《宮廷眷戀─維多利亞與阿爾拔親王》（The Young Victoria）而打入荷里活。2013年他執導的電影《續命梟雄》獲奧斯卡6項提名，其中兩位男星馬修麥康納希（Matthew McConaughey）和謝勒力圖（Jared Leto）憑影片登上奧斯卡金像影帝及男配角寶座。此外，他亦執導過《狂野行》（Wild）、HBO劇集《小謊言》（Big Little Lies）、《利器》（Sharp Objects）等。

而曾與他在《狂》及《小》合作過的金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）於社交網站留言：「我的心碎了。我的朋友，我愛你。」至於《小》另一女星莎蓮活德麗（Shailene Woodley）於社交網亦留言對導演離世而表示完全震驚！此外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）亦有於社交網站留言哀悼，並大讚他具有才華！