新城勁爆︱鄭欣宜自嘲跌倒似龜：我面皮夠厚

同為寰亞唱片旗下歌手鄭欣宜（Joyce）、馮允謙（Jay Fung）及ANSONBEAN盡顯默契於昨晚（27日）的《新城勁爆頒獎禮2021》擸獎，順次序分別冧莊「勁爆女歌手」、首獲「勁爆男歌手」及「勁爆新人」大獎，而Joyce及Jay Fung齊再憑《先哭為敬》及《思念即地獄》奪「勁爆歌曲」，戰績彪炳！

受訪時傳媒關心Joyce在台上跳唱時不慎向後跌地，她笑言是首次於表演時仆親，更幽默自嘲似一隻反轉的烏龜：「好彩我面皮同Natural Padding夠厚，所以冇整親！但我覺得呢件事幾襯鄭欣宜，跌住咁攞獎，大家就係不斷見證住我跌跌撞撞嘅人生，亦好好提醒我人生就係咁，最緊要自己識企番起身，搞笑得嚟幾有意義。」

Joyce又特別感謝觀眾一直以來都好錫自己，跌低一刻獲掌聲鼓勵，寧舍感到窩心：「跌到啲腳趾都飛晒出嚟，我隻腳太短，而條裙又長得濟，自己Kick到條裙跌親。」再講到她拎女歌手時，台下掌聲持續約半分鐘，她搞笑斥觀眾好癲：「冇預計過佢哋會咁！亦冇試過聽到呢啲聲音，對我嚟講觀眾嘅掌聲同歡呼聲係珍貴過任何獎項，但當然獎項都非常重要，好嘅鼓勵同埋話畀我聽要繼續進步。」

首奪男歌手獎的Jay Fung直言完全冇諗過，自爆幾年前一度好灰心，覺得自己要退出樂壇，之後一步一步爬起身到現時位置：「加入咗間好公司，有好團隊去Support自己，畀我哋發揮想做嘅嘢係好重要，好幸運有呢個自由創作空間，係信任嚟。」問到ANSONBEAN會否以師兄作為目標向男歌手獎進發？他表示好欣賞對方，想偷師學寫歌。

然後談及他攞新人獎，他搞笑自爆上台時更一度擺錯烏龍：「呢段時間拍緊戲，個頭腦比較模糊，又呆呆滯滯咁，講新人叫我個名嘅時候，我以為係叫大家上去傾偈，突然再見拎咗啲獎上嚟，逐個講得獎感受先知攞咗獎！」續再爆一早諗定「出貓」講得獎感受，事前將感言縮成單字提示，寫在左手5隻手指上：「以防萬一驚唔知講咩。（有信心喺之後嘅頒獎禮橫掃新人獎？）冇諗呀，今次呢個獎都好突發，會保持平常心，冇獎亦唔會失望。」