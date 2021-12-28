新城勁爆︱許靖韻連奪兩獎　李靖筠冇諗過會有獎

英皇歌手許靖韻（Angela）、李靖筠（Gladys）及吳浩康（Deep）昨晚（27日）出席《新城勁爆頒獎禮2021》，分別得得亮眼成績，其中Angela憑《I’m Sorry》獲「勁爆歌曲」及「勁爆唱作人」兩個獎，她直言覺得好開心，因為已有一段時間沒有參加頒獎禮：「上年都係好遠咁拎咗個獎，最開心係同林家謙一齊拎唱作人，佢演唱嘅嗰首歌我都有翻唱。（遲啲合作？）2年前有合作過，希望之後再有機會，本身都好欣賞佢。」

Angela又主動提起開騷影大合照時，親眼見證鍾雨璇暈低倒地一幕，此刻仍心有餘悸：「佢企喺我後面，然後突然跌低，個頭落地砰一聲，再成個人跌咗喺我左手邊，真係有嚇親！希望佢冇事，但之後都見佢有出番去歌手席坐。」有份英雄救美、抬鍾雨璇落台下的Deep坦言當時個腦一片空白，又擔心對方會走光，幸好身旁有曾任職註冊手術室護士的艾妮幫手做指揮：「同大家講點樣抬高佢對腳、攞個枕頭畀佢、叫啲人行開。」

而Deep憑《十倍速》奪「勁爆我撐歌曲」大感驚喜，提醒他要更進步：「覺得今年未做得夠好，希望下年出多啲歌，以舉行紅館騷為目標。」又自爆由2018年開始都Keep住有入紙紅館開騷，但同時都Keep住被「彈鐘」：「入咗不下8次，好彩入紙唔使用好多錢，多謝公司支持，明年出道20周年。（舉行20周年紅館騷？）過往20年都冇好成績，等30周年先啦！」至於Gladys就指首次參與《勁爆》頒獎禮，對成續意外又驚喜：「冇諗過會有獎拎，好多謝音樂班底。」