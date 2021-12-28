新城勁爆︱ERROR有信心攞唔到獎：帶定咖啡提神

「宇宙天團」ERROR昨晚（27日）開齋首奪團獎，於《新城勁爆頒獎禮2021》獲頒「勁爆組合」，更成功跟同門勁敵組合MIRROR睇齊，不需要等到對方退休才「繼承」殊榮！4子發揮一向搞笑本色笑答好滿意大會安排：「呢個獎冇分金、銀、銅好聰明，希望其他台都效法呢個頒獎制度，終於可以同MIRROR平起平坐，冇對比就冇傷害，因為呢一世我哋都唔會拎到金獎，所以今次拎到獎係超開心！」

保錡接道出搵薛家燕頒獎其實背後有莫大原因，然後搞爛Gag話：「因為係皆大歡喜！」續自翊最近儲落做主持經驗，絕對不是說笑，確實「有料」！打趣問為何不跳薛家燕的著名十字步接獎？肥仔指對方着住條靚靚晚裝長裙不方便，就算跳都遮住「腳法」精粹，即被另外3名兄弟報以奇怪眼光望實：「點解你要睇睇家燕媽媽對腳？有咩喜好？」

他們又透露一直都有籌備新歌，但正所謂慢工出細貨：「來來回回十二萬次，總有一日會造到首好嘅音樂作品出嚟！」再爆新歌想邀請一個「好勁」的女主角客串，不過就相當口密，以「商業機密」為由拒漏風聲，可提供Tips形象女主角？4子繼續搞笑話：「個Tips就係『暫時未有期』，而我哋又合作過嘅，希望明年年頭出到歌。」

問到在往後的頒獎禮可有信心再攞獎？肥仔「倒米」搶答：「我哋係有信心攞唔到獎！」提起他及193都是新人候選人時，後者抵死笑話：「我得一首歌冇信心啦！預咗會坐成晚，諗定預備啲咖啡去提神。」保錡乘勢出擊搲Sponsor，絕不放過任何「自肥」機會，而肥仔就出「口術」笑叫大家嘗試改變賽果：「如果你哋覺得ERROR值得攞獎嘅話，就寫求情信幫吓我哋，仲投緊票㗎嘛！」

對首個頒獎禮193及肥仔失落新人獎，前者坦言沒有感失望：「唔係衝住呢個獎而嚟，當初堅持派歌純粹係想出歌分享畀大家聽，所以冇任何期望。」相反，後者自認對新人獎有期望：「但發覺舞歌係難攞獎啲，下年決定淨係造慢歌，希望我兩位兄弟（阿Dee及保錡）有機會幫得爭番啖氣，保錡乖仔就有得出道啦，哈哈！」惟阿Dee斬釘截鐵話不會出Solo歌，直至能一雪前恥、一氣呵成能夠完整唱到成首《相依為命》才考慮：「做人最緊要係喺邊度跌低，邊度企番起身！」豈料保錡再搞爛Gag笑說：「叫咗你喺邊度跌低，你應該走去Claim保險嘛！」一輪唇槍舌劍笑翻全場！