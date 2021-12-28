新城勁爆︱AK重提退團疑雲　爆姜濤都冇寫團名

人氣男團MIRROR於樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2021》開靚頭，除了擸走兩個團獎之外，姜濤、Edan、AK、Anson Lo、Ian、Jer及隊長Lokman都分別獲個人獎，合計9個獎成大贏家！受訪時Lokman謙稱多獎只是因人多勢眾，見到大家攞獎都好開心。提到MIRROR蟬聯「勁爆組合」獎，他做代表感謝各方好友對他們的支持。

談及Jer「升呢」拎「勁爆男歌手」，他又謙指對比起其他男歌手，自己出道短短幾年時間，之後會繼續努力造歌。AK、Anson Lo及Ian則包辦「勁爆人氣偶像」3個席位，AK先搞笑話：「浮雲嚟嘅啫，多謝大家支持，下年繼續努力。」Ian亦簡答多謝大家支持，並承諾會有更多創作；Anson Lo感謝Fans聽歌力撐：「人氣呢樣嘢都好虛無飄渺，喺呢年嘅認可係多咗好多，繼續做好自己嘅音樂。」Lokman貫徹隊長風範，不停套用姜濤金句「用作品說話」來替隊友回應，甚為爆笑！

首個頒獎禮已獲取亮眼成績，對往後頒獎禮猶如打了強心針？AK說每次出席都是抱着參加Party心態，又形容是「做節」見其他前輩、同行歌手朋友，或在閒談期間傾出合作機會。新人獎大熱Edan已先拔頭籌奪「勁爆我撐新人」：「好開心拎到呢個獎，知道係由Fans投票，嚟緊獎項都係抱住隨緣心態，會繼續努力做好自己，啱啱亦見到好多歌手前輩，之後都想同Jay Fung（馮允謙）喺音樂上有合作機會，畀大家睇到唔同面向。」

至於講到AK早前疑出Post惹起退團疑雲，又於個人簡介突然刪走「MIRROR」字眼，問到所為何事時，見他顯得有點兒不耐煩說：「係呀！係呀！Byebye！」Lokman即幫手兜：「佢嗰個Post只係完咗個音樂會有感而發啫！」AK續話聽到傳聞當下都有質疑自己是否表達能力有問題，抑或大家接收能力有問題，才get錯他退團：「我媽都問咗我好多次。（有眼利Fans留意到你刪咗『MIRROR』。）我要解釋，阿姜都冇寫嘅。」Lokman再出面幫口：「我有同佢講呢講問題，但佢話係參考我嘅，隊長都冇就可以冇，但佢忽略咗第一個Step，就係我由頭都冇寫過。」AK接解釋：「呢幾年開拓咗好多自己想做嘅嘢，而個簡介係有文字限制，係人都知我係MIRROR，唔使特登打落去，先Cut咗，大家真係咁介意我Cut咗個字？我愛MIRROR，Yeah！公司加人工，Yeah！」