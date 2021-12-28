新城勁爆︱姚焯菲成最年輕新人　孖炎明熹𥄫男團？

「聲夢」雙人氣王炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）昨晚（27日）處女參加音樂頒獎禮便首獲獎項，齊奪「勁爆新人」獎，其中後者更成為新城勁爆最年輕得獎的女歌手，她聞言腼腆說：「Thank you everyone！多謝媽咪2006年先生我出嚟，多謝！喺唱歌上得到大家嘅認同係好開心。」又自爆攞獎一刻心情既開心又興奮，上到台才開始緊張，因為一時想不起得獎感言。

Gigi笑說對比起自己是首名歌手發言，緊接的Chantel有充裕時間度感想：「我有諗過個大綱嘅，但最後冇講到，仲要多謝DJ、幫我造歌嘅音樂團隊、幫過我嘅人。（覺得攞獎好幸運？）都係，但唔代表一切，全靠大家支持、幫忙先攞到。」期待之後再攞更多獎項？她表示：「當然希望攞獎，但順其自然。」打趣提起兩女之前均表示想「朝聖」見男團MIRROR，她們笑說對方坐在前幾排，見面時都有點頭打招呼：「但唔知佢哋見唔見到，當時台燈好閃。」

另外，今年《勁爆》由ViuTV轉播，而元旦日舉行的《叱咤》亦於同台直播，有傳兩個頒獎禮對Gigi「第一次」亮相ViuTV都虎視眈眈，如今《勁爆》截胡不成，Gigi直言不清楚內情，同時又對無綫《勁歌金曲頒獎典禮》「跨台」與港台《十大中文金曲頒獎音樂會》破天荒「合體」聯辦一事不知情。