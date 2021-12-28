奇招突出！新款波鞋鬥搶鏡！

在每月都幾乎有新波鞋推出的情況下，鞋頭（Sneakerhead）根本不愁冇鞋買！所以一眾品牌都會各出奇謀，以不同設計賣點吸客，務求一推出新品就突圍而出，成功俘虜大家的視線目光！

蘇格蘭「Harris Tweed」面料

New Balance一向擅長搶Fo，旗下的人氣鞋款991及1500一向深受鞋迷歡迎。所以趁着品牌邁進20周年，近日特別推出全新限量版991及1500，更結合蘇格蘭哈里斯島製造的上等粗花呢面料「Harris Tweed」與優質皮革打造鞋身，為設計帶來英倫工藝美學和絲絲溫暖感。此系列備有灰、藍兩色，除會在原宿、名古屋及大阪專門店發售外，也會在指定官網上架。

超強三方聯乘

近日台灣知名選物店INVINCIBLE慶祝成立15周年，特別攜手adidas Originals與 NEIGHBORHOOD推出一系列聯名商品。當中的Campus鞋款，更集結兩者過往的經典元素，例如中底的閃電及鞋踭的鳳凰標誌，便是重現NEIGHBORHOOD x adidas Gazelle Berlin（2016年）的細節；而全黑色鞋身設計，則是呼應INVINCIBLE x NEIGHBORHOOD x adidas NMD-R1（2017年）的主色調。配合獨特蛇鱗Three Stripes點綴，令到這款聯乘作瞬間變成矚目之作！

球鞋上的珍珠光芒

另一人氣品牌MIZUNO為了吸納更多女性捧場客，近日也聯同日本女裝品牌MUVEIL一齊打造全新運動鞋。全黑色鍛面皮革鞋身，已成功塑造優雅外觀，加上近鞋孔位置加有珍飾點綴，令到平日少做運動的女生也想動起來。配以MIZUNO輕量跑鞋MR1的鞋底，即使着住行街也倍感舒適。此新作將於1月發售，想入手的話可上品牌官網預訂。