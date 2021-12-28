劉在石支持踩過界做諧星　美珠過檔做同門前途無可限量

2014年出道的韓國女團Lovelyz於今年10月30日舉行最後一次簽名會，於11月16日正式解散，近年活躍於綜藝節目的27歲成員美珠受到「國民MC」劉在石賞識，過檔劉在石所屬的Antenna事務所，前途無可限量。

性格開朗活潑的美珠出道初期曾被事務所要求扮Cool，但她其後亦難以掩飾搞笑一面，反而因此受到網民關注，她於2019年2月亮相劉在石主持的節目《Happy Together》，獲劉在石大讚有綜藝感，翌年4月她演出劉在石主持的《Running Man》（RM），大展她的搞笑魅力，之後她亦多次亮相《RM》，劉在石即問她：「美珠呀，你有甚麼打算？要繼續做綜藝節目嗎？」

美珠去年首度與劉在石合拍節目《第六感》，繼續發揮她的搞笑本能，劉在石曾在節目中大讚：「美珠真的很了不起，果然我沒有看錯。」更說她可以加入諧星行列，而今年她就多次亮相劉在石主持的節目《玩甚麼好呢？》，與劉在石挑戰做新聞主播及唱懷舊金曲，獲得不少觀眾讚賞。

作為劉在石愛徒的她，與Woollim事務所約滿後，簽約劉在石所屬的Antenna事務所，事務所表示今後會全力支援美珠發揮她的才能，她會繼續帶好的音樂和笑聲給大家，而美珠最近接受雜誌訪問時表示今後除了會繼續演出綜藝節目和唱歌之外，亦會挑戰演戲，希望將她不同的面貌對她大家。