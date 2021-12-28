打入史上最高票房十大！《蜘蛛俠:不戰無歸》香港票房衝破1億

漫威和索尼超級英雄大片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）自今個月15日上映以來橫掃香港票房，截至昨日（27日）影片上映不足兩周，香港累積票房正式衝破1億！

影片打破香港多項票房紀錄，其中包括超越上集《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man:Far From Home）2019年上映時創下的8,478萬香港票房紀錄，成為《蜘蛛俠》系列香港上映以來首部1億票房電影。亦成為疫情後香港首部1億票房電影！此外，《蜘》亦已打入香港史上最高票房第8位，僅次於《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）。而排首位仍是《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers:Endgame），影片於香港累積票房高達2.21億元。

另方面，美國票房網近日做了調查由影迷選出來年最期待的電影。其中由荷里活男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman）入圍排第3位。而影片的新預告片昨日（27日）公開，在預告中羅拔赤膊上陣晒肌。除了騷肌肉之外，羅拔與飾演「貓女郎」的Zoë Kravitz亦在預告片中有親密鏡頭以及對打場面，影片將於來年3月4日北美上映，上映1個月之後4月19日就會於HBO Max上線。