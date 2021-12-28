知道大家好期待　《魷魚遊戲》導演放風聲：計劃拍第3季

韓星李政宰、朴海秀及鄭浩妍合演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》今年熱爆全球，不少觀眾都期待劇集開拍第2季，導演黃東赫曾在受訪時透露的確有拍第2季的計劃，但目前還在構思階段，而他今日接受KBS電視台訪問時就表示正與Netflix討論有關拍第2及第3季的事。

他指製作第2及第3季的時間可能比大家預期要早：「可能在不久之後就會有成果或者結論，這是因為我知道大家都在等待，我可以說的是大家都抱着樂觀的態度努力地準備下一季。」問到他覺得為何《魷》劇會爆紅，他說：「韓國小孩的樂意這個題材既新鮮又獨特，而資本社會中的激烈競爭就是無論是哪個國家都會有共鳴的主題，所以才會有那麼國家的人覺得有共鳴和喜歡吧。」

談到第2季的內容，他說：「會以李政宰飾演的奇成勳之後遭遇的事為主，也會講成勳遇上的人們和他追逐的人們的故事。」而《魷》劇早前在《第79屆金球獎》獲得3項提名，包括劇情組最佳電視劇、最佳男主角及最佳男配角，他指《金球獎》過往是以白人為主的頒獎禮，沒想過會獲得提名，對能代表韓國爭獎感到既高興又光榮。