【#娛樂Hashtag】龔柯允爆黃明志初見就想睇素顏

馬來西亞歌手龔柯允（Karen）擔任繽FUN星網最新一集《#娛樂Hashtag》新一集嘉賓，同主持人謝嘉琪傾密偈，先講到大家最好奇嘅問題，就Karen嚟咗香港都有一段時間，究竟佢依家係咪永久性香港居民呢？點知！Karen笑答佢依家個處境係同啲姐姐（家傭）差唔多，竟然係因為佢數學差︰「仲未攞到！我計錯數，同前公司少計咗2年，所以我仲係Working Visa，搞到要由頭再計過。」

問到啱啱嚟香港打拚嘅心情？Karen自爆嗰陣時心情好差、好辛酸，居住環境同劏房冇咩分別，加上識唔到朋友、對住四面牆好壓抑，惟有靠創作抒發情緒。新歌《Sing A Live》盡顯Rock妹性格，原來佢係受ViuTV真人騷選秀節目《全民造星III》「洗禮」後想嚟個大平反，唔再係別人口中有高技巧但唱歌冇情感嘅歌手！

最後Karen大爆有位密切異性朋友，首次見面就大膽話要睇佢素顏，之後佢哋仲Friend過打Band，原來對方係同樣來自馬來西亞嘅歌手黃明志！到底點解一嚟就話要睇Karen素顏呢？Karen喺《造星III》遇過啲咩事而令佢決定更要為自己而活呢？想知就要留意呢集嘅《#娛樂Hashtag》啦！

場地：台北·寬巷子@quanalleyhk