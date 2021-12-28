環球美食餐廳　食勻多國菜

香港人食飯出名花心，既要選擇多，又要好味道，除了自助餐，坊間亦有一些提供多元菜式的餐廳，無論是精緻西餐、惹味的東南亞菜等環球美食都有供應，應能滿足客人各樣需要。

配搭精緻

東涌發展多年，這幾年進駐了不少新餐廳，最新一員The Next Chapter，標榜以優質食材設計環球美饌，擺盤亦相當致細。熱愛海鮮的必點3層高海鮮塔，內有加拿大龍蝦、生蠔、鮮蝦、新西蘭托托蜆、鮑魚等，分量十足。頭盤還有惹味的亞州風味串燒或燒烤、各式沙律等。主菜有由油封鴨、煎鴨胸和鴨肝組成的鴨子三食，肉嫩的澳洲羊架和慢煮美國PRIME USDA牛柳等，進餐時可以配搭精緻的雞尾酒或其他飲品，加深品味體驗。

龐大廚師團隊

想吃地道風味，同地區出身的廚師必然對菜式有很深認識，尖沙咀太子酒店早前開設的現代餐飲空間SAVVY，總廚吳冠龍師傅連同來自泰國、印度、印尼及本地廚師團隊，為餐廳設計出各樣西式和亞洲風味的佳餚，菜式應夠地道。在開放式廚房內，可以看到師傅製作各款美色，包括澳洲和牛、龍蝦冬蔭功麵、巴東牛肉及燒虎蝦等，餐廳亦有選用有可持續發展的海鮮如挪威三文魚、香煎海鱸和扒大蝦等用來炮製菜式。另一邊的酒吧區，會於午餐時段提供各地麵食，如馬來西亞檳城叻沙及素肉四川擔擔麵，來到晚上就有特別設計的雞尾酒，讓賓客慢慢品嘗。