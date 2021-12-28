東冲有料到：真的還有五個月？

並非迷信，但有些事情還是寧可相其有——現已成為超級網紅的印度神童Abhigya Anand經常發表疫情預測偉論，新鮮熱辣的預言是明年5月後，世界一切會回復正常。

數數手指，疫情爆發過後已經快兩年，既是光陰似箭、也是度日如年。如果真的如神童所言，雖然還要經歷元旦、農曆新年及4月泰國新年……但若果半年後疫情真的告一段落，這始終是好消息！

對於印度神童的預言，其實經常會感到擔心，因為每當預言與現實情況不符時，他便會找這樣那樣的理由「改口」將預測作出更改，結果往往令大家空歡喜一場。究竟這次又是否預測準確呢？雖然沒有希望便不會失望，但依然希望這次的預測不會令我失望。

這次疫情實在影響巨大，很多人（包括我）都跟家人長期分隔兩地，還有大量人的工作及經濟受到困擾，例如昔日被視為高尚職業的飛機師、旅行社或酒店高層等，頓時成了失業大軍。究竟情況何時才會好轉呢？

以前每逢新年許願，總會從自己角度出發，但經歷了疫情後發現，明白到人是群體動物，單獨自己一個過得好並沒有用，要全世界一齊好起來，這樣才是真的好。

明年的新年願望，希望全世界都過得好。

胡慧冲