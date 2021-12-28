識貨︳陳敏之豪言同陳自瑤睇齊　阮兆祥誓搣Gag王

無綫真人競技綜藝Show《識貨》半年前播出第一季，參賽者陳自瑤（Yoyo）因在節目中表現出色、由頭帶到落尾兼攞埋終極冠軍成為一時佳話，因而獲封「競技女王」。有見首季贏盡話題，無綫昨晚（27號）開始推出新一輯《識貨2》，由鄭裕玲帶領鄭衍峰及孔德賢「冧莊」擔任主持外，6位「見習主播」分別為陳敏之、阮兆祥（祥仔）、黃美棋、游莨維（一蚊Joe）、邵初及劉頌鵬！6人在完全沒有劇本的情況下，靠口才、急才及轉數等說服商家挑選自己成為「帶貨主播」之餘，更會出外景接受製作組提供的各樣考驗。

節目甫開始即「晒冷」第一代「帶貨主播」佳績，當中最驚人的自然是Yoyo，Yoyo自《識貨》播出後，人氣與身價同樣暴漲，短短半年內多了不少廣告及代言工作，在節目中被指「身價升幅堪稱TVB No. 1」！在第一季同樣表現亮眼的陳嘉佳（細細粒），參賽後「帶貨」工作亦是浪接浪兼走遍大江南北，細細粒坦言單是大閘蟹及牛排的三個月帶貨直播成績，已錄得共3千5百萬元，鄭衍峰聽畢即指創意官王祖藍透露細細粒已成功賺到錢買樓，足證第一季成績斐然。

第一代成績如此好，第二代「帶貨主播」候選人當然要加倍努力，更應製作組安排輪流為「好難Sell嘅產品」進行推銷，打頭陣的敏之抽到「尖叫雞」時雖一度面露難色，但仍強裝鎮定落力推銷，更出動「囝囝」打「媽咪牌」，結果成功討得現場一眾商家歡心，並與黃美棋及一蚊Joe並列第一名，敏之更自我感覺良好謂：「《識貨》入面表現出色都係姓陳，陳自瑤、陳嘉佳，加埋我會唔會成功殺出一條血路呢？」而自稱入行長達37年的祥仔，首輪競技成績只得第4名，對於暫時落後，祥仔搞笑謂：「再一次證實，我係一隻龜，龜兔賽跑吖嘛！」祥仔又謂是次參賽目標，是搣甩搞Gag：「有人話祥仔你唔搞Gag冇人睇你，我唔相信，所以我會以專業嘅態度去應付呢個比賽。」