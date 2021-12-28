朱潔儀水墨畫靈感來自追求者：感覺好浪漫！

前港姐朱潔儀今日（28日）出席「全球水墨畫大展2021」，躋身畫展逾500幅水墨畫其中一幅的她，展出名為「愛慕」的畫作，透露花了一個月完成，靈感來自一位追求者，她說：「呢個男仔1年幾以嚟，日日送花畀我，又傳短訊虛寒問暖，但冇真正表白過，關係好曖昧，呢個階段令人如癡如醉，仲好浪漫。（有冇話佢知用咗呢個靈感畫畫？）冇，但佢依然有繼續送花同傳短訊，有約會過，但我覺得唔好做呢啲摸索。（佢符合你條件？）要再了解吓，作為男方應該主動！（你試探吓佢囉！）唔需要，都咁大個人，仲摸嚟摸去，睇緣分啦！（如果佢主動你會畀機會？）咁我都仲有其他追求者，追求者有啲含蓄、有啲好急進，一嚟就直接叫我做佢太太，我當然拒絕。」雖然仍是單身，但朱潔儀坦言唔心急拍拖，自己性格謹慎，會選擇適合才一起。」

而好姊妹梁佩瑚就帶埋老公來捧場，透露老公因疫情關係已留港多時，非常掛念內地家人，盼望早日通關與家人團聚。談到與朱潔儀逾20年友情，梁佩瑚表示她們不時見面，笑指二人高度雖然一樣，但對方卻比她輕5磅：「朱潔儀話畫畫就會瘦，我同老公講不如畫畫，但佢話唔好。（咁仲會唔會寫小說？）老公唔畀寫，因為成日寫到半夜，身體唔好，都寫咗59本，希望之後試吓寫劇本。」談到朱潔儀不乏追求者，梁佩瑚笑說：「有睇過相，不過唔可以畀意見，因為佢係處女座要求高，所以都係留返畀佢自己選擇。」