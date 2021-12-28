本日日本：熱切期待！日本2022年必去3大新景點

迎接2022年，大家有甚麼新年願望呢？相信離不開可快些去旅行吧！日本在疫情期間亦不怠慢，明年有多個令人引頸以待的新景點開幕，除了於愛知縣愛．地球博記念公園登場、融入了《天空之城》、《龍貓》及《千與千尋》等多齣經典動畫元素的Ghibli Park外，還有讓你見識實物大v高達魅力的大型商場LaLaport福岡，及有全新住宿及遊樂設施開業的海之中道海濱公園，統統令人相當期待！

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經典場景 實物呈現

於1985年成立、多年來炮製了《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》等多齣動畫名作的吉卜力工作室（Studio Ghibli）相信不用多介紹，而 Ghibli Park便將該工作室的作品世界觀呈現出來，打造多種玩樂設施。公園分為5大區域，其中「青春之丘區」、「Ghibli大倉庫區」及「Dondoko森林區」預定會於明年秋季率先開業，另外的「幽靈之里區」及「魔女之谷區」則預計於2023年開放。

其中正門位置的「青春之丘區」便將《夢幻街少女》中的地球屋以及《貓之報恩》中的「貓咪事務所」實物化呈現出來。而「Dondoko森林區」可參觀《龍貓》中草子與次子的家及電影中的田園景觀。另外，「幽靈之里區」還原《幽靈公主》中的蝦夷村及達達拉城，並設置裝置藝術及體驗設施。「魔女之谷區」則以《魔女宅急便》及《哈爾移動城堡》為主題，焦點有將於《哈》中出現的飛行城堡以約16米高的超大比例搭建出來。不可錯過的還有「Ghibli大倉庫區」，內有舉行Ghibli作品展覽的展示室等，勾起大家種種回憶。

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等身大v高達 福岡商場現身

於日本設有多間分店的購物中心LaLaport，於2022年4月會在九州福岡市博多區青果市場舊址開設大型綜合設施三井Shopping Park LaLaport福岡，而當中的焦點就落在場內以1:1比例打造、高24.8米（頭頂部20.5米）的RX-93ffv高達立像！立像以1988年上畫的《機動戰士高達 馬沙之反擊》電影中的RX-93v高達為藍本，由《機》系列導演富野由悠季負責監修，其頭部及右肩均可郁動，絕對會成為話題。至於建築面積達206,400平方米的 LaLaport福岡內，除了一般服裝、雜貨、飲食店舖外，亦會開設讓你感受高達世界的Gundam Park福岡，加上屋頂有MIFA Football Park和Sports Park兩大運動設施，及甚具規模的福岡玩具美術館，無論大人小朋友都得到大滿足！

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玩樂住宿 全新設施

位於福岡市東區、以觀賞粉蝶花馳名的海之中道海濱公園，將於明年3月增設一個兼備宿泊及活動功能的逗留型消閒中心。中心以「公園旅遊」為概念，一次過滿足休憩、學習、玩樂的要求。焦點有高17米、共3層的德國製大型運動塔，可以玩到繩網、攀石等運動，大人和小朋友都可以大玩特玩。另外又可騎馬沿玄界灘海濱踱步，還有於博多灣體驗直立板或獨木舟，以及於俯瞰博多灣的戶外空間玩瑜伽或北歐式健走。住宿方面，則有直徑約6米的球形帳篷、設有私人露台的別墅、於帳篷外有私人空間的戶外客廳帳篷，並有可欣賞無阻擋海景的「海濱小屋」。中心內除餐廳外，另設戶外燒烤場，讓你品嘗九州的新鮮食材。不得不提的還有可眺望博多灣的浴場，就算非住客也能使用呢。