冼靖峰為唱好跨年騷　日日屋企操歌嘈到拆天

逾10位《聲夢》學員聯同星夢歌手包括吳若希、菊梓喬、鄭俊弘等合共28位人氣歌手，將參演明年1月1日由New TV主辧的「聲夢維港Party Together演唱會2022」，其中3位學員包括冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）及蔡愷穎（Lolita）到Band房進行綵排，為跟過萬觀眾慶祝新一年而做足準備。

Archie屆時會獻唱演唱3至4首合唱歌及1首獨唱歌，他說：「每次演出都有壓力，所以幾乎每次演出前，都會特登請唱歌老師幫忙練歌，今次都唔例外，為咗1月1日演出跟老師練咗2、3個星期。」

Archie稱屆時全家都會捧場，但不會因在家人面前表演而添壓力，他笑住話：「唔會啦，我會當佢哋都係觀眾，而且我日日喺屋企練歌時都有走晒音，屋企人都聽慣咗，自己最鍾意喺屋企個浴室練歌，因為好Feel啲，加上浴缸回音大，又有水滴聲，會以為自己唱得好好，自我感覺良好，上到台信心都大啲，哈哈！」

Rock與Lolita在騷上除唱歌外，Rock亦會彈結他，Lolita更首次邊彈鋼琴邊自唱，兩人異口同聲表示：「首次喺演出中慶祝新年，今個新年會好難忘。」Rock以往都會約朋友齊倒數迎新年，但因今年要綵排，所以首次被朋友飛甩：「無綫一早已畀咗心理準備，要預咗新年及所有節日都唔會有假放。」Lolita亦表示好友於1月1日生日，以前12月31日都會同好朋友倒數慶祝生日，但今年就要在家中練習：「惟有依家公開向呢位好朋友預早講聲生日快樂啦！」