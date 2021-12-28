母墮3千萬騙局！陳彥行爆Seed發聲：落井下石的隨便

45歲陳彥行（行姐）在無綫節目《東張西望》中，聲稱與媽媽被某大銀行的理財主管誤導，並在不知情之下買了6份保單，疑似墮入總值3,000萬的保單騙局。事件引起不少回響，今日（28日）她在社交平台發文，表示：「要繼續幸災樂禍，落井下石的隨便，衷心感謝真心關心我的人。」發文不久，即獲不少網民力撐，有人更留言：「行姐加油 祝你早日追討成功 攞番個公道」、「行姐加油 祝你早日追討成功 攞返個公道！」

其實行姐在圈中打滾了26年，憑修讀無綫電視藝員訓練班第7期藝員進修班（1993年至1994年）而入行，同期包括劉愷威和陳展鵬等人。畢業後，她正式成為無綫藝人開始拍劇。憑着36C出眾身材而備受注目，曾與傅明憲、曹眾、彭子晴及姚瑩瑩被公司力捧為「無綫五美」。在劇集《五個醒覺的少年》擔正女主角，往後亦在多部劇集擔任女主角或重要角色。最令人津津樂道的，莫過於她在劇集《皆大歡喜》中飾演的「金日」一角而為人認識。惟多年來只演配角未能上位，2006年約滿結束12年賓主關係後，便返到內地北京電影學院，成為研究生院表演系學生，畢業後再投亞洲電視。

演藝生涯多姿多采外的她，現實中的她來頭不少，曾到加拿大留學，並就讀加利福尼亞大學（University of California）大眾傳播系的她，曾在好友苑瓊丹主持的香港開電視節目《開工大吉77》中，被冠以名門之後。節目中，她表示：「我太公係一個烈士，但我唔敢掛喺口邊，因為自己入行多年都無咩成就，怕影衰祖先。」她坦言自己由細到大被母親照顧得很好，大小事均由母親話事作主，自己沒有煩惱。故當時被苑瓊丹呼她做「大小姐」。