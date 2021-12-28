林家謙新碟超額預購7倍：相信唔係為咗我個樣而買

人氣唱作人林家謙今日（28日）出席Now TV以創意為主題的頒獎典禮，擔任表演兼頒獎嘉賓，他表示入行前任職IT創意科技公司，之後亦行音樂創作路線，Keep住爆發小宇宙。繼而講到他昨晚（27日）於首張樂壇成績表《新城勁爆頒獎禮2021》中獲「勁爆創作人」及憑其作品《時光倒流一句話》奪「勁爆歌曲」兩個獎項，問到有信心再掃各大頒獎禮的創作獎創大滿貫佳績？他即謙稱未必，但都會抱有一定程度的信心：「世事難料，唔會預計到自己有咩成績，保持不卑不亢嘅信心，想突破但唔係追求喺獎項度，係喺自己作品上嘅滿足感同新鮮感，而今年都做得到，獎項有就開心，冇都唔會太介意。」

提到新碟《Seven》推出後反應熱烈，多間唱片舖一早賣斷市，他透露已加印，還開心報喜指現超額預購約6、7倍：「好感恩有呢個成績，多謝一眾買實體碟嘅樂迷，因為自己對實體碟嘅市場需求係有一定保留。」又不忘幽默笑話：「相信大家唔係為咗我個樣而買碟，應該係因為我嘅音樂作品，係一個畀我嘅認可，哈哈！」

另外，司儀之一的沈殷怡（Shirley）身穿U形大露背長裙晚裝，惟行樓梯上台時不慎被長裙絆腳，「目擊者」林家謙欲衝上前上演英雄救美一幕，不過Shirley反應夠快秒速自救脫險。