Q：本人女性，未到30歲卻已有6、7年的婦科病病歷，很後悔在多年前早已得知男友多次不忠，卻為保住正印地位，還愚蠢地以為可以用身體留住他，後來惹了病，有一段長時間要治療盆腔炎，反遭男友嫌棄和疏遠。盆腔炎痊愈之後，就經常患陰道炎，上年又再患盆腔炎，每次發病都非常痛苦，心情抑鬱，更加害怕這些婦科病將會無止境地影響到健康、生活、拍拖和組織家庭。近來結交了近男朋友，卻因怕感染而拒絕性行為，由於服用西藥已經是治標不治本，我想改用中醫治療，好不好呢？謝謝。

Sofia

A：盆腔炎是指骨盆腔內、女性內生殖器及其周圍結締組織（卵巢、輸卵管、子宮旁或子宮頸）的發炎病症，可分為急性盆腔炎和慢性盆腔炎兩類。盆腔炎之成因，分為「原發性」和「繼發性」的感染，可通過內生殖器官上行蔓延、淋巴系統蔓延和血行性蔓延等方法播散。

原發性的感染，舉例說，致病菌經由陰道上行至子宮頸及子宮，然後再進佔輸卵管及卵巢，波及盆腔內各處。常見的致病菌包括鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、變形桿菌、厭氧菌以及經由性行為傳播的病原體如淋病菌、支原體、衣原體等。當中，急性盆腔炎主要由上述致病菌引起，侵襲內生殖器官的一個或多個部位。不潔性行為、感染性病、人工流產等，皆是致病元兇。繼發性的感染，患者若患上盲腸炎或腸道炎，不幸被致病菌入侵到內生殖器部位。女性如有內置避孕裝置，亦會增加患盆腔炎的風險。

盆腔炎是嚴重的病症，不及時治療可導致內生殖器官的永久傷害而引致不育，亦有盆腔炎導致女性命危和死亡的案例，故此此症必須及時治愈，不可拖延。你必須謹慎監察復發問題，尤其盆腔炎曾於去年復發，加上陰道炎不斷地重複發病，這不但代表某些致病菌常在體內肆虐，更顯示了慢性婦科疾病的風險。

中西醫治療是可以同時進行的，防患於未燃，首先建議你去進行全面的婦科複查，了解性健康方面的最新狀況，例如有否致病菌潛伏、子宮或子宮頸糜爛、陰道發炎等症狀，在發病時也可採用西醫治療。中醫治療方面，婦科的盆腔炎屬於「婦人腹痛」、「熱入血室」、「癱瘕」之範疇；而陰道重複發炎症狀，則屬於「陰癢」、「帶下病」之範疇。你可循中醫學診治和較定期的進行調理保健，這需要恒心和耐性去治療，逐步改善體質和情緒，提高免疫力，以治療各種婦科炎症和防止復發，讓女性能重拾自信心，重啟伴侶親密關係。使用安全套能有效保護女性，防止陰道感染，宜堅持採用。

李偉儀