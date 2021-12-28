余文樂自認脾氣臭　伯樂劉偉強點評：佢係衰仔！

余文樂（樂仔）自家製作節目《InsideOut》最後1集，邀請過去入行20多年對他人生有重大意義的幾位朋友接受訪問，當中包括導演劉偉強、鄭保瑞和郭子健。樂仔總結過去各方面都是賺，沒有一點遺憾。

2002年劉偉強選擇找余文樂飾演《無間道II》年輕版陳永仁角色，劉偉強笑說：「當時不知余文樂是誰，在電視節目《Y2K》時，我還記得一場他從樓梯走下來的戲，腦海閃着這些印象。」2008年鄭保瑞拍攝《軍雞》，邀請余文樂擔任重要角色，鄭保瑞說：「他給我的感覺是比較接近觀眾，他是少有可以從小就看到那種硬朗的男人，其實就是硬頸，但這是一種character。」郭子健曾執導的作品《青苔》、《救火英雄》、《悟空傳》，都找余文樂擔演，郭子健說：「他是很大鬥心的人，不論環境有幾惡劣，不理工作有多忙，身形練得不好都要加操，我見到他練習也覺得辛苦，所以我都不敢要求多拍一部。」

談到余文樂的成長，鄭保瑞表示：「《車手》的樂仔一定是成長了，他經歷這麼多年戲，會有掙扎，他會想如何才可以走多一步，我自己感到當時的樂仔是很想走前多步，余文樂每次都是主角，想見到自己突破。」劉偉強則表示：「關係好得意，當你與一批演員合作之後，你們會有着感情，無論他是否適合拍、似不似、是否適合演，你都會找這班底，這就是我說的班底效應。」郭子健亦笑言：「余文樂的外表與內在是很大差別的人，這樣高大靚仔，一定是很寸的人，我總覺得靚仔沒有好人，但我認識他以後，他完全不是那樣的人，有時我怕會否教壞了他，他其實外表花弗，內裏很忠誠正直的一個人，我說出來也怕人別不相信。」

談到對樂仔的品評，劉偉強直言：「他其實是一個頗衰仔，衰仔的意思不一定是壞人，最基本是孝順父母，會尊重前輩，這些他做得幾好的，值得欣賞的人。」鄭保瑞亦認同：「40歲長大了﹗脾氣要改一點，但我覺得已經收了很多呢﹗性格就是沒得改，看時間吧﹗除了這樣也沒其他。」

樂仔興奮看到各人為他拍攝的片段，他說：「見到我很尊重，很久沒見的人，感覺是開心，講我好或不好沒差別，我本來就知道我有缺點。我最壞脾氣就是拍他們的戲，我們在現場都是互罵的，我受不了覺得很委屈，我們在片場是這樣長大的，我自問是有缺點，在控制自己情緒是非常差，我現在與以往相比已經好很多倍，我回頭看真的不好意思看，這麼糟糕。」對於事業、家庭及朋友，整個人生而言，樂仔說：「不敢說成功，但完全不會有遺憾。不覺得有虧，我都是賺。」