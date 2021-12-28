偷窺被發現　意外結良緣

正所謂朋友妻不可窺，若然對方有心勾引，男士又抵唔抵抗得住呢？講緊嘅就係日本AV界嘅偷窺隔牆花系列，講述人妻女主角發現被偷窺，唔單止唔嬲，反而主動上門勾引對方上床，繼而發展出愛慾交纏嘅良緣添！

練習騎功

喺SOD出品嘅《和對面房間豐滿姐姐一起練習騎乘位》中，後生仔大雄一個人居住，最近生活多咗一份樂趣，就係偷窺對面屋新搬嚟嘅巨乳人妻吉永好美，不過佢發現阿妹總係愁眉苦臉，就算同老公交歡都顯得唔開心。有一日，大雄如常偷窺，點知畀好美發現，驚到佢匿埋喺屋企，不過點匿都冇用，因為阿妹主動搵上門，但就唔係興師問罪，而係邀請大雄做炮友，能夠一親香澤，大雄梗係唔會拒絕啦！本來美好一心諗住將大雄當成練習騎乘位以取悅老公嘅工具，不過好快佢就決定唔使討好老公，因為大雄已經可以滿足到佢。

愛慾奴隸

喺S1推出嘅《經不起8頭身美腿人妻的誘惑》入面，日向真凜係一位有巨乳又有美腿嘅高挑人妻，平日最鍾意着得性感通屋走，仲會靠近窗邊做運動兼搔首弄姿，點解佢要咁做？原因係佢想勾引對面屋嘅後生仔正太！而佢嘅計劃相當成功，發現正太成日都偷窺自己，於是急急腳走去正太屋企登門造訪，一打開門，佢已經忍唔住衝入去為正太吹奏一曲，成功將對方征服，甘願成為真凜嘅愛慾奴隸。自此之後，真凜不時搵正太貼住窗口激戰，一見到老公就快快完事趕返屋企。

滿足慾火

呢部《偷窺渴望的美腳姐姐的第五天》，講述星宮一花同拓也係青梅竹馬，兩人住喺同一幢公寓好多年。由於拓也嘅父母搬咗去另一處地方住，留低拓也自己一人獨居，因而令佢生起邪念，偷窺仰慕已久嘅一花平時係點生活，仲留意到阿妹同男友嘅感情轉淡，見到花妹力邀上床，男友都好似死蛇爛鱔咁。偷窺到第五日，拓也終於被發現，一花上門向佢責罵，拓也乘機表白，話一直好鍾意花妹，仲話唔忍心見到佢被男友冷待，令一花相當感動，決定同拓郎激戰以滿足抑制已久嘅慾火！

簡評

以前日本AV界好興拍攝偷拍系列，後來大家覺得固定一個鏡頭拍攝實在太悶，所以好快就冇咩人睇，而今次為大家介紹嘅偷窺系列就集合咗偷窺元素及偷食情節，咁就好睇好多喇！喺3部作品中，本仙最鍾意吉永好美主演嘅《和對面房間豐滿姐姐一起練習騎乘位》，原因係阿妹靚女又好波，身材夠晒吸引，二來劇情除咗有男主角因偷窺而同好美發生不倫之戀，更有一幕講佢灌醉老公，再喺老公身邊同男主角激戰，令人睇得相當刺激！