台灣女星陳妍希憑電影《那些年,我們一起追的女孩》的一角沈佳宜而走紅,當年她的清純可人形象風靡萬千少男,一躍成為女神,不過自從她為內地男星陳曉結婚及生下一子後,頻頻被攻擊走樣及身材臃腫似「大媽」,到她演《神鵰俠侶》,更被稱為「最腫小龍女」!

不過陳妍希日前在社交網分享一張與囝囝小星星的合照後,完全為自己平反,照片中的她素顏,而且膚質吹彈可破更白得發光,重拾沈佳宜當年勇!而她也分享了為囝囝5歲生日創作的歌曲《小星星》,表示「這首歌,送給我的寶貝,願它能溫暖你的一生,盼你在黑暗處,總能看到光。You are my star, my only star。生日快樂,我會永遠永遠的愛你」。