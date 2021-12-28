Uma Jolie　華麗復出聲勢勁

由裸模踩入四仔界嘅脫星有唔少，而同時又拍四仔又拍裸體寫真嘅亦有大把，只係喺美國四仔界中卻有一位從未做過裸模，卻被稱為裸模級脫星，佢就係外形迷人嘅Uma Jolie喇。

被星探發掘

咪以為做裸模好簡單，不但要肯露敢露，仲要露得性感迷人，勾起男士嘅原始本能，仲要有觀眾緣，先至可以成為人氣裸模。雖然Uma Jolie有本錢做裸模，但佢嘅夢想係喺四仔界打造自己嘅四仔王國。

喺美國加州出生嘅佢，外形一啲都唔似土生土長嘅美國妹，因為佢擁有羅馬尼亞、匈牙利、墨西哥同德國血統，係一位四國混血兒。佢表示自細喺郊區長大，因此鍾愛大自然，平時最大嘅娛樂就係行山。至於佢後來點解會投身四仔界呢？話說佢19歲時跟一個年紀相差10年嘅攝影師拍拖，對方為佢拍咗輯寫真，就係因為咁被脫星星探發掘，2014年12月簽約成為脫星，並為四仔廠Filly Films演出處女作《Kissing Cousins #3》。佢解釋之所以決定出道，原因係佢一直對四仔演出有興趣，加上本身亦唔抗拒喺鏡頭前曳曳。

開製作公司

但出乎意料之外，出道作嘅成績未如理想，之後演出嘅兩套亦反應麻麻。不過呢個情況喺2015年5月出現改變，原因係佢為著名四仔片廠Girlfriends Films演出女同作品《The Aspen Rae Experience》，令人氣大爆發。佢坦言因為床上經驗唔多，面對男優時都會好緊張，但係演出女同作品就唔同，令佢盡情釋放自己。事實證明佢改變戲嘅決定並冇錯，喺2016年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳女同四仔」及「最佳全女班性愛演出」兩項提名，之後更為Wicked Pictures、Zero Tolerance、Digital Sin等大型片廠演出一系列女同作品，更憑住青春魅力及迷人美腿，獲封為裸模級脫星。

正當佢嘅事業如日中天之際，突然宣布退出四仔界，冇人知道原因係點解，不過暫別四個月後，佢不但以更索嘅外形回歸，更再次演出男女對戰四仔，表現相當悅目，喺多個四仔頒獎禮獲得「最佳性愛演出」、「年度VR脫星」、「最佳口愛脫星」等多項提名，成為現今炙手可熱嘅脫星。佢表示希望開設自家四仔製作公司，而呢個亦係佢復出後嘅最大夢想。

Profile

出生日期：1995年4月8日

身高：160cm

三圍：32C-23-34

Uma Jolie復出後人氣更盛，吸金力亦超強，為咗答謝粉絲嘅支持，佢經常喺社交網派福利，仲話將來成立自家四仔製作公司後，會拍更多好戲畀大家欣賞。