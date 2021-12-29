【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月廿六辛亥金閉日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：安床、作灶、補塞

忌：嫁娶、開池、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、6、9

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

做人切忌過橋抽板，記得回饋幫過你的人。

金牛座

毋須在意別人的評價，不妨說出心中所想。

雙子座

不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

巨蟹座

敢於冒險才能抓住機會，畏首畏尾難望成功。

獅子座

人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

處女座

壓力可轉化為動力，但要提防身心超出負荷。

天秤座

職場上獲得好口碑，但要記住滿招損謙受益。

天蠍座

自信心不足，容易被別人的閒言閒語所動搖。

人馬座

花錢買開心要適可而止，免得惹來一身債。

山羊座

容易與人爭辯，你卻佔不到上風，宜忍一忍。

水瓶座

想靜靜地做點事，卻被人打擾，無奈又無助。

雙魚座

謹慎行事沒有錯，但有機會被人看成自私精。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）蛇 財運跌

鼠

謀事保持謙遜低調，對緩解壓力有幫助。

牛

桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

虎

待人友善，能跟不同人搭訕，話題不絕。

兔

貴人助力強，有機會在事業上大展拳腳。

龍

人氣高企，做事快正，具備贏家條件。

蛇

是日沖煞，財運下滑，心情跌入低谷。

馬

刻意表現自己將有麻煩，宜默默耕耘。

羊

獲吉星眷顧，財運上升，有利傾生意。

猴

受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

雞

桃花旺，單身者易遇上生命中的真愛。

狗

自吹自擂易惹是非，低調做人有着數。

豬

情緒不穩，易意氣用事，破財風險高！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

猴：聰敏靈活 積極上進

猴在十二生肖中排行第九，牠非六畜之一，也不是古代的主要肉食，但一直深受人們喜愛，首要源自「猴」、「侯」同音，古人便常以猴子的形象祝願仕途順利。除了同音字，以猴子為主的畫作也有封官進爵的象徵，例如猴子坐在駿馬之上，有「馬上封侯」的意思；猴子背着另一隻猴子，象徵「輩輩封侯」，廣為人們所喜愛。

西藏古稱吐番，在不少古籍中可以找到當地人相信祖先由獼猴演變而成的故事。傳說有神仙因犯戒律變成獼猴，之後在藏族高原的岩洞潛心悔過，期間卻被羅剎魔女看上，並要脅結為夫妻。在得到觀世音同意後，獼猴與羅剎魔女結合，後來更繁衍500多隻猴子，但食物不足互相打鬥，後來觀世音把五穀種子撒向大地，猴子吃了穀物後，變成人類在西藏落地生根。另有說法指「猴子能避馬瘟」。明朝李時珍曾引先秦古籍，表示古人相信把母猴養於馬廄中，若馬匹進食沾有母猴天癸（月經）的飼草，有助防止生病，身體也更強壯。

《西遊記》講述唐朝玄奘法師四師徒往取西經的故事，主角孫悟空被塑造成齊天大聖的形象，他叛逆好勝，但又身手非凡，最後也重情重義取經成功。把猴子在中國民間相傳的形象，變得立體及人性化，受人敬重。