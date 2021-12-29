Lisa@BLACK PINK首登全球最靚　周子瑜5強不保冇佢咁正

「全球百大美女與帥哥排行榜」賽果昨日（28日）公布，人氣勁爆的韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa首度登上冠軍，3名隊友亦全部上榜，實至名歸。曾憑美貌稱霸的韓團TWICE台灣成員周子瑜，則由去年的第4位跌至今年第7位，明顯遜色。

美國電影評論網站TC Candler每年年底都會公布「全球百大美女與帥哥排行榜」。事前接受全球粉絲投票，選出擁有最美及最帥面孔的名人，今屆賽果昨日公布，紅爆全球的韓國女團BLACK PINK泰籍成員Lisa連續第6年打入「百大美女榜」，今年終於成功登上榜首，成為「世界第一美」。

2016年出道的Lisa憑着深邃的五官和均勻身材成功奪冠。今年9月她推出首張Solo專輯，首周大賣73萬創下K-Pop女歌手的首周銷量最高紀錄，連同海外銷量，估計銷量已突破100萬張，人氣勁爆的她亦狂接廣告，不時在社交網為服裝及化妝品牌宣傳，人氣置頂，其他隊友亦有上榜，Rose、Jisoo及Jennie分別排名第17、26及30位。排第2位是經營煮食頻道的挪威網紅Emilie Nereng，第3位是肯亞出身的美國模特兒Halima Aden。菲律賓女星Ivana Alawi進佔第4位，而另一韓國女團MOMOLAND的韓美混血成員Nancy則登上第5位。至於去年稱冠的以色列超模Yael Shelbia今年跌至第6位。

兩屆冠軍NaNa保住十大

另外，曾於前年稱冠的韓團TWICE台灣成員周子瑜，繼去年跌出三甲排「梗頸4」後，今年跌勢未止，但仍穩守十大之內，排名第7，其隊友、日本成員Sana與Momo分別躋身第24及68位，韓國成員娜璉則排第50位。至於曾於2014及2015年兩度稱冠的韓團After School前成員NaNa，今年排名第10，不過不失。其實今年還有不少韓國女團成員上榜佔一席位，包括排第13的Red Velvet成員Seulgi，第20的Oh My Girl成員YooA，以及第28的Lisa同鄉、韓團CLC前成員SORN。而人氣勁爆的新人韓團aespa中國成員NINGNING，則排第38位。日本方面，女星山本舞香排第56位，升呢人妻的小松菜奈及石原聰美亦各保住一席，分別排第72及89位。

其他上榜女星還包括新邦片《007：生死有時》（No Time To Die）古巴女星Ana de Armas及英國女星「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson），分別排第51及55位，美國女模Taylor Hill、美國女歌手Ariana Grande、Selena Gomez則分佔第71、73及92位。