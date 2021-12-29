王力宏向錢看去跨年騷大細超　蔡依林仗義「執屎」

王力宏被前妻李靚蕾毀滅式爆料，雖然事件暫時平息，好多人都落井下石，連帶佢以前的黑歷史都被翻出，有人爆料指王力宏曾在2009年台中跨年活動演唱會前，原先已口頭答應製作單位擔任開場嘉賓，但是因為內地開出了更高價錢的邀約，因此反悔原本的跨年晚會，讓該節目差點未能舉行，因此王力宏那時也被認為「向錢看」，被指根本不配當「蓋世英雄」。據悉當時主辦單位就找到蔡依林義氣撐場，但當時她本來是要去桃園場，而且桃園場已經打出有蔡依林的獨家演唱的預告了，當台中場邀請時，其實蔡依林也很為難，但最後仍義氣答應，她也被製作單位封為「救火天后」。

不過對於此傳聞，當時王力宏的經紀公司解釋，台中跨年晚會僅在口頭接洽階段並未確認，所以沒有放飛機之嫌，但他那年跨年打破慣例連趕深圳、上海2場活動，據悉吸金高達450萬元台幣（約127萬港元）。比起當年張惠妹台北跨年200萬元（約56萬港元），五月天趕桃園和台北2場，進帳約400萬元（約113萬港元），羅志祥台中市政府倒數演出，酬勞100萬元（約28萬港元），和楊丞琳連趕基隆、台中兩場賺的200萬元（約56萬港元），顯然人民幣比較好賺。隔年，王力宏也參加同製作單位所辦跨年的台中場開場，算是還回一場演唱。