東方日報C1：「全球百大美女」Lisa首登頂奪冠　周子瑜失艷光5強不保

「全球百大美女與帥哥排行榜」結果昨日公布，人氣勁爆的韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa首度登上冠軍，3名隊友亦全部上榜，實至名歸。曾憑美貌稱霸的韓團TWICE台灣成員周子瑜，則由去年的第4位跌至今年第7位，明顯遜色。

美國電影評論網站TC Candler每年年底都會公布「全球百大美女與帥哥排行榜」。事前接受全球粉絲投票，選出擁有最美及最帥面孔的名人，今屆賽果昨日公布，紅爆全球的韓國女團BLACK PINK泰籍成員Lisa連續第6年打入「百大美女榜」，今年終於成功登上榜首，成為「世界第一美」。

2016年出道的Lisa憑着深邃的五官和均勻身材成功奪冠。今年9月她推出首張Solo專輯，首周大賣73萬張創下K-Pop女歌手的首周銷量最高紀錄，連同海外銷量，估計銷量已突破100萬張，人氣勁爆的她亦狂接廣告，不時在社交網為服裝及化妝品牌宣傳，人氣置頂，其他隊友亦有上榜，Rose、Jisoo及Jennie分別排名第17、26及30位。排第2位是經營煮食頻道的挪威網紅Emilie Nereng，第3位是肯亞出生的美國模特兒Halima Aden。菲律賓女星Ivana Alawi進佔第4位，而另一韓國女團MOMOLAND的韓美混血成員Nancy則登上第5位。至於去年稱冠的以色列超模Yael Shelbia今年跌至第6位。

兩屆冠軍NaNa保住十大

另外，曾於前年稱冠的韓團TWICE台灣成員周子瑜，繼去年跌出三甲排「梗頸4」後，今年跌勢未止，但仍穩守十大之內，排名第7，其隊友、日本成員Sana與Momo分別躋身第24及68位，韓國成員娜璉則排第50位。至於曾於2014及2015年兩度稱冠的韓團After School前成員NaNa，今年排名第10，不過不失。其實今年還有不少韓國女團成員上榜佔一席位，包括排第13的Red Velvet成員Seulgi，第20 的Oh My Girl成員YooA，以及第28的Lisa同鄉、韓團CLC 前成員SORN。而人氣勁爆的新人韓團aespa內地成員NINGNING，則排第38位。日本方面，女星山本舞香排第56位，升呢人妻的小松菜奈及石原聰美亦各保住一席，分別排第72及89位。

其他上榜女星還有新邦片《007：生死有時》古巴女星Ana de Armas及英國女星「妙麗」愛瑪沃森，分別排第51 及55 位，美國女歌手Ariana Grande、Selena Gomez則分佔第73及92位。

至於「全球百大帥哥榜」，今屆由緬甸模特兒Paing Takhon稱冠，25歲的他是演員、歌手兼模特兒，曾在今年1月短期出家，其和尚造型曝光後，被大批網民封為「地表最帥和尚」，而他今年4月因參與示威活動被捕，前日被判勞改3年。

漫威超級英雄「雷神」基斯漢斯禾夫屈居第2，而去年排第2的爆紅韓團防彈少年團（BTS）成員V則跌落第3位，其隊友Jungkook、Jimin及Jin分別登上第5、14及35 位。至於去年稱冠的瑞典人氣電競網紅Felix Kjellberg，今年排第9位，Man爆的「水行俠」美國男星Jason Momoa則排第10位。另外，被公認靚仔、有「臉蛋天才」之稱的韓團ASTRO成員車銀優僅排第41位，令不少網民大跌眼鏡。

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