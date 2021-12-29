【打掃好搭檔】日立吸塵機　強吸力超輕身

【特約報道】不知大家有沒有試過，家中吸塵機無法將縫隙、暗角或高處的塵埃打掃乾淨？最近家庭主婦的福音來了，日立推出了3款全新無線直立手提旋風式吸塵機：PV-XL300J、PV-XL1K及PV-XL2K，三者同樣輕巧，並備有3D強效摩打及多元化吸頭靈活調配，從此打掃再無難度！

「輕」鬆打掃 一按存取

日本製造的PV-XL300J最大賣點是輕，直立式僅重1.1kg*¹，手提部分更只有0.8kg*²，可作直立式收納。PV-XL2K及PV-XL1K的直立及手提模式重量則分別為1.5kg*¹及1.05kg*²，打掃同樣省力。特別一提，PV-XL2K及PV-XL1K的掛牆式收納設計支援「一按存取」，用家一手便能切換至手提模式操作，免卻左拆右拆轉換配件的麻煩，方便打掃不同位置，大大節省佔用空間。

吸力方面，3款吸塵機均配備新型輕量的3D強效摩打，內置鋁製的4極異向性磁鐵摩打以減輕吸塵機重量，能集中氣流及維持高效強勁吸力，強效模式下可使用8分鐘，標準模式的續航時間更長達45分鐘*³，足以清潔全屋！

塵埃污垢 一按清走

吸塵機除了要吸得乾淨，其集塵器亦要容易清潔打理。三部機的集塵器均採用全新的塵垢壓縮結構，利用空氣離心把毛髮塵垢分離並集中於底部，減少結纏於內筒，用家只需一按集塵器面蓋便會自動彈開，即使是難纏的頭髮塵垢都能一按清走，避免玷污雙手，亦能保持衛生。另外，集塵器可拆卸並用清水沖洗，令吸塵機時刻保持乾淨。

多元化配件 LED照明見盡隱藏塵垢

雖然俗言有云「眼不見為乾淨」，但其實家居環境如梳化底、床底等經常積聚很多微塵碎屑。PV-XL300J備有POWERFUL SMART HEAD LIGHT電動多角度吸頭（備白色LED照明燈），專為硬地板設計，能極貼牆邊使用，扁平及多角度旋轉設計亦讓它能深入床底及傢俬縫隙，達全面清潔作用。

而PV-XL2K及PV-XL1K的POWERFUL SMART HEAD電動多角度吸頭採用環形免纏結刷頭，有效抓緊毛髮而不易纏結，減少清理毛刷時的煩惱。更備有全新的綠色LED照明燈，由4個綠色及3個白色LED頭並列組成，其發出的綠色光譜特別顯眼亮麗，隱藏得再好的塵埃也無所遁形。

吸塵機貼心配備多個配件，以靈活應付家居不同情況需要。以上吸塵機的配件相當多元化，全新毛刷設計更加入除菌功能，吸塵同時減少細菌達99%*⁴。

特別一提，PV-XL2K更額外配有床褥吸頭，能吸淨枕頭、床單及床褥。

總結︰家居打掃的好搭檔

要把家居打掃得一乾二淨，而又要輕鬆不費力，一部實用輕便的吸塵機必不可少！日立三款全新無線直立手提旋風式吸塵機：PV-XL300J、PV-XL2K及PV-XL1K，絕對是家居打掃的好搭檔！

*¹ 直立式吸塵機（包括機身、延長管、電動吸頭）的總重量

*² 手提式吸塵機（包括機身、手提式）的總重量

*³ 標準模式沒有使用電動吸頭。

*⁴ 實驗委託機構：Kitasato Research Center for Environmental Science。／報告編號：KRCES-Bio／實驗報告編號：2020_0455「以PV-BL2H(即等同於PV-XL300J)作測試。」／實驗方法：測試50cm的吸頭在2秒內來回掃除一次附著細菌的地板上，檢測細菌的減少率。／實驗部位：附著於地板上的細菌。此吸頭不具備用水擦拭功能。地板縫隙之間的污漬可能無法清潔。細菌減少率會因應地板狀況而有所不同。99%細菌減少的效果並不能保證／實驗結果：細菌減少99%。

實驗委託機構：Kitasato Research Center for Environmental Science。／實驗報告編號：2021_0176「以PV-BH900J(日本型號)(即等同於PV-XL2K及PV-XL1K)作測試。」／實驗方法：測試吸頭來回掃除一次附著細菌的地板，檢測細菌的減少率。／實驗部位：附著於地板上的細菌。／實驗結果：細菌減少99%。

長期有效。長期使用已磨損的刷子會降低99％的細菌減少率。