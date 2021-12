憑英國求愛真人騷《求愛島》(Love Island)上位的英國女模Arabella Chi,不時於社交網站分享性感照益粉絲,吸引近66萬名網友追隨!

最近Arabella又拍攝另一套真人騷《Celebrity Ex In The City》,與舊愛Kori Sampson碰頭,場面尷尬。她否認現在有拖拍,表示:「我依家100%係單身,我有生以嚟第一次了解自己,我知道我對男人嘅要求係乜。」

Profile:

身高:1米75

體重:50kg

三圍:33-27-34