孫耀威直播唱歌搞冧Server　身兼帶貨網友反而唔Buy

轉戰內地市場嘅藝人孫耀威（Eric）喺去年年頭做網上直播時，大唱勾起好多網民回憶嘅經典歌《愛的故事上集》，網民不停熱情點唱，要佢繼續唱埋《光輝歲月》、《痴心絕對》呢啲舊歌，聽嗰個開心，唱嗰個更Hyper，唱吓唱吓，連陳偉霆嗰首洗腦歌《野狼Disco》都重新演繹埋，最高峰試過喺兩個鐘內有超過350萬網民湧入平台睇直播，搞到平台個Server都癱瘓埋，佢有次做直播共收咗價值7,000萬人民幣嘅禮物添，據行內人透露禮物換番現金，都夠佢喺內地買個靚單位。

打賞重手、易賺到唔捨得走嘅Eric日前又開Live唱歌，都有成30,000人在線捧場，唱到一半時，佢指住購物車內嘅化妝品，同啲網民講有鍾意嘅就下單買啦：「雖然唔保證最平，但一定係正貨。」佢唱吓又Sell吓，搞足半日，竟然只做到18張單，生意都幾淡薄喎。啲網民見到呢一幕，就留言話：「可唔可以唔賣貨，太尷尬！就這麼缺錢嗎？」、「好好唱歌，別敗好感了。」有啲仲綿裏針咁話：「人家也不容易，沒有戲拍還不能賣貨賺錢？」呢位網友就誤會晒，Eric除咗有戲拍，仲好有錢，只係依陣興帶貨，佢只係跟上潮流啫。