1.18發行︱歲次壬寅（虎年）首日封及「十二生肖金銀郵票小型張－健牛福虎」紀念封

歲次壬寅（虎年）首日封（發行日期：二○二二年一月十八日）

【特約報道】2022年為壬寅虎年，香港郵政發行賀歲生肖郵票第四輯第十一套，一套四枚郵票及郵票小型張均以虎為造型的工藝品作設計，配以溫暖而朝氣勃勃的漸變色背景及植物刺繡，齊以福虎賀歲，喜迎新春。

$2－玩偶的造型變化多樣，郵票上展示生動趣致的絨毛虎玩偶，喜慶的橙紅色背景綴以於嚴寒中仍綻放的梅花，象徵堅毅不拔的可貴精神。五朵花瓣象徵五福，為新一年帶來快樂、幸福、長壽、順利及和平。

$3.70－瓷器是結合技術和藝術的精神及物質文明的標誌，中國更有「瓷國」的盛譽。郵票上的瓷製福虎神態自若，虎紋繪畫細緻，手藝精湛；背景以黃綠兩色翠竹為襯托，寓意竹報平安。

$4.90－陶土有無限的可塑性，經過拉坯、捏塑等工序，便能製作出各種精美的陶藝作品。郵票上的陶製福虎炯炯有神，氣定神閒，明亮的背景與象徵吉祥長壽的金菊相映成輝，帶來健康的祝福。

$5－紙雕是一種以紙為素材，使用刀具塑形的傳統工藝。郵票上的福虎以紙雕為基本，巧妙地以金線勾勒出裝飾圖案，造型活潑可愛；背景以青松作點綴，松樹四季長青，生命力強，祝願來年虎虎生威。

郵票小型張展示戴上刺繡虎頭帽的瓷虎，造型色彩鮮艷奪目。中國傳統以虎頭帽表達對孩子健康成長的殷切期望。背景為大紅花布，萬紫千紅，洋溢着新春一片喜氣洋洋。香港郵政是次同時發行絲綢郵票小型張，高貴的絲綢配襯精緻的圖案，珍貴雅致，是迎接虎年的最佳收藏品。

「十二生肖金銀郵票小型張－健牛福虎」紀念封（發行日期：二○二二年一月十八日）

丑牛辭舊歲，寅虎迎新春。香港郵政特別發行以「健牛福虎」為題的十二生肖金銀郵票小型張，共賀新年。生肖郵票上的健牛與福虎配對成雙，分別以銀箔和金片製作，熠熠生輝，盡顯氣派，祝願大眾來年龍精虎猛、朝氣勃勃。

中國人以十二生肖來紀年。十二生肖代表十二種形象鮮明的動物，意涵豐富。牛勤奮認真、強壯有力；而虎則威武勇猛，是活力的象徵。

是次發行的郵票小型張是第二輯賀歲生肖金銀郵票系列的第十款，嵌有以銀箔燙印而成的「歲次辛丑(牛年)」郵票及以22K鍍金金片製成的「歲次壬寅(虎年)」郵票，各面值50元，並附有黃金成色證明書。郵票小型張以中國畫風的山河為背景，綴以點點花開，以一片新春景象迎新歲。