涉歪曲歷史惹爭議　《雪降花》出現打麻雀場面再激嬲觀眾

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo與男星丁海寅合演的JTBC劇集《雪降花》於本月18日啟播，劇集以1987年的首爾為背景，播出前已被網民質疑有歪曲歷史、貶低民主化運動及美化間諜之嫌，播出後反對聲音更大，更有網民發起國民請願要求停播劇集，但電視台否認歪曲歷史，堅持繼續播映劇集，但近日又因為劇中出現中國的棋牌遊戲麻雀而激嬲觀眾。

有韓國網民發現在25日播出的第4集中出現幾位夫人打麻雀的場面，而麻雀是中國的傳統遊戲，而非韓國的遊戲，不少網民鬧爆劇集歪曲歷史，紛紛在觀眾留言版發文投訴：「為甚麼要將完全不熟悉的麻雀加在劇集中？」、「80年代的有錢人會打麻雀嗎？」、「這根本是將韓劇中國化」，但亦有網民指麻雀是於日佔時期由日本傳入韓國，而除了《雪》劇之外，亦有不少電影有打麻雀的情節，認為有打麻雀的場面並不代表歪曲歷史。

因中韓去年曾就泡菜和韓服的起源引起兩國網民爭議，韓國觀眾都對劇集出現中式道具及產品特別反感，今年3月播出的韓劇《朝鮮驅魔師》就因為出現月餅和皮蛋等中式食品而惹起極大爭議，僅播出2集便宣布腰斬。

此外，在《雪》劇中飾演外科醫生「姜清雅」的女星劉仁娜，將為KBS歷史節目《UHD特別歷史—博物館還活着》擔任旁白，但不少網民質疑參演歪曲歷史劇集的她是否有資格主持歷史節目，更有網民在節目留言版要求她退出節目。