解構洗頭水迷思　為甚麼要選擇pH 5.5-6洗頭水

【特約報道】洗頭和吃飯一樣是生活的必須。不過大部分人執着於口腹之欲，對洗髮護髮卻視之等閒，這樣做實在大錯特錯。頭髮要洗得乾淨，竅門先在於用對的洗頭水。現今市場上充斥不同功能的洗頭水，為甚麼標榜pH 5.5-6的洗頭水深受歡迎？

pH 5.5-6的作用

每個人的頭皮及頭髮性質不盡相同，但共同之處是選錯洗髮產品分分鐘出事。與其做「盲頭烏蠅」不斷嘗試，不如聽聽複方中藥護髮品牌髮再生專家的建議：洗頭水宜選擇pH 5.5-6。

頭皮和髮絲屬弱酸性，在pH 5.5-6的酸鹼度範圍內，頭皮表層的弱酸性保護膜會處於最佳狀態，有效抵禦外界的細菌侵害，令皮膚天然的彈性、光澤和水分得以保持。相反，當達到pH 8-9甚至更高時，會對頭皮和頭髮造成刺激，頭髮會變得粗糙、易斷、開叉、乾枯，頭皮亦容易積聚毒素及水腫，無法為頭髮提供有利的生長條件。要應該知道市面一般去油脂洗頭水酸鹼度達pH 8-9甚至更高，因此要謹慎選擇！

從成分挑選優質產品

頭皮和皮膚一樣，適宜用溫和的護理產品細心呵護。假如洗頭水含過量化學物，容易導致頭皮痕癢，更有機會引致頭皮敏感。相比之下，成分天然的洗頭水親和力強，全面照顧頭皮和髮絲的健康，所以成分是否天然也是購買時考慮的因素之一。

二十多年信譽品牌

髮再生洗髮護髮系列介乎pH 5.5-6，全部由十多至二十多種中藥複方研製，性質溫和，更於香港衛生署中醫藥規管辦公室註冊，為消費者帶來更大的信心。

作為具口碑的中藥洗髮護髮品牌，髮再生建議洗頭水配搭同系列的精華液使用，可以深層清潔，同時為頭皮和頭髮提供營養，達至護理頭皮，改善脫髮、收斂油脂、去除頭皮屑和頭痕等常見頭髮問題，從根源喚醒毛囊的強韌生命力。

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