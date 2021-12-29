【#娛樂Hashtag】龔柯允比賽輸咗受打擊　半年唔敢唱歌

馬來西亞歌手龔柯允（Karen）為繽FUN星網最新一集《#娛樂Hashtag》繼續擔任嘉賓，今集就同主持人謝嘉琪喪爆料！一講到Karen，相信大家都係因為唔同選秀、歌唱比賽認識佢，但原來佢話其實係唔鍾意參加比賽，只係因為去到人生最低處，就想要改變、新衝擊︰「細個已經參加好多歌唱比賽，有輸、有贏，輸嗰陣真係好痛苦！」再講到佢之後連續參加兩個比賽都輸晒，簡直係有雙重打擊，自爆曾經有半年「玻璃心」唔敢唱歌、開電視聽到人唱歌就想喊、要轉台，最後由朋友鼓勵之下再參加大學歌唱比賽，被其中一個評審賞識入行。

提到佢喺ViuTV真人騷選秀節目《全民造星III》30強止步，佢直言係有啲失望，至於林二汶對佢嘅一句評論「你實力見底」，Karen反笑說一開始係唔明白呢句說話嘅意思，後期正視都覺得自己未夠好。另外，佢仲罕談髮型師老公Adam，怕醜話同老公係因為做嘢相識，之於佢屋企人點睇呢段婚姻？Karen一嚟到香港又有咩文化差異？佢喺《造星III》仲有啲咩難忘事？咁就唔好錯過呢集《#娛樂Hashtag》！

場地：台北·寬巷子@quanalleyhk