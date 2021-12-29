阿仔當街吸食大麻被捕　吳宗憲親自主持道歉記者會

台灣綜藝天王吳宗憲兒子吳睿軒（藝名鹿希派）於聖誕節（25號）因吸食大麻遭台灣警方逮捕，檢方複訊諭令吳睿軒10萬元新台幣（約2.82萬元港幣）交保，當時吳宗憲已公開要求法官從重量刑，甚至揚言取消鹿希派今日（29日）舉行的新專輯記者會，終吳宗憲皆鹿希派現身記者會並一同公開道歉。

原本揚言不參加兒子記者會的吳宗憲自稱「路過」便站到兒子身邊拿起麥克風，表示要幫兒子親自主持這場道歉記者會，吳宗憲強調家族祖宗18代沒有任何人有前科，因此得對自己父母親為兒子犯的過錯有所交代，但亦不否認前來撐兒子，畢竟是自己責任，更對鹿希派再三強調：「最恨的就是毒品！」當中吳宗憲嚴肅要求兒子還原涉毒當日狀況，問他為何要在大街上吸食大麻？鹿希派還原經過，強調是無意中涉毒，再三強調當下真的不知道抽的就是大麻。

吳宗憲愈說愈激動，甚至一度爆粗大鬧：「我覺得你是駑鈍吧？你應該不是壞而已，壞可以浪子回頭金不換，笨卻是一輩子，那麼傻X呢！怎麼站在路邊抽大麻！我現在丟臉不是為你抽大麻，而是你抽大麻被抓，站到路邊上去抽大麻，你是甚麼咖啊？囂張到這種地步。」

鹿希派續指因警方表示偵查不公開，等到之後事情調查清楚會跟大家一併說明白。至於出碟記者會照常舉行，他強調出碟一事包含許多人的心血，因此才按定原計劃舉行，對於自己鹵莽無知的判斷，以及一路以來支持自己的家人，他坦言感到相當抱歉。針對未來計劃，鹿希派表示沒有明確方向，但仍希望仍朝音樂領域發展。