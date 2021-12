【簡潔生活學】這一年收納業務豐富了我

2021年快將完結,我習慣每到年尾為自己做一個總結或檢討,希望明年可以做得更好。以往經常做「空中飛人」的我,這兩年因為疫情多留在家,反而親子時間變多,另外為充實生活,報讀各種網上課程,因而發展了我的收納事業。

在這一年,我跟收納團隊服務過不少個案,每一個案都令我們很難忘,例如:替孝順女幫長期病患媽媽做收納、讓單身媽媽重整家居開展新生活、陪有情緒問題婆婆塑造一個安全居所、令有囤積問題爸爸規劃器材擺放等。除此之外,我們也舉辦過多個講座及工作坊,例如:單身協會講座、香港街坊會工作坊等等,還接受了大大小小雜誌、網站訪問等,過程雖遇到不少困難,但最終亦成功解決。

不過,數到最「熱血」的事件,是今個月初在東薈城聖誕市集擺設義賣攤位,因為善款用作捐贈SOCO社企,希望為一班基層小朋友達成小小願望。另外,最令我和團體感到鼓舞,就是獲得某雜誌編輯部頒發The art of decluttering and organizing品牌獎項,與及另一本女性雜誌頒發的傑出女性大獎(Women of Excellence)。

說到我自己,今年也圓了一個心願,就是推出首本著作《讓人生多出1/3時間:三職母親的分身術》,目的是鼓勵更多媽媽在照顧家庭之餘,也不要忘記自己的夢想。

寄望2022年,在收納業務方面,希望幫助更多有收納需要的人(特別是弱勢社群,我們將積極舉辦講座使更多人明白收納可改善生活), 並且將加強心理輔導形式收納服務。最後,跟各位一樣,希望疫情快點完結,回歸正常生活,祝各位讀者來年可以過一個自己喜愛的人生,最重要是身體健康,正能量滿瀉。

———————

Profile:Kitty Wong

-已婚,育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook:Kitty KY Wong

Instagram:Kitty123168